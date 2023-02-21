فاركو يتقدم بشكوى لرابطة الأندية بعد إلغاء هدفه أمام الحدود

يجهز مسئولو فاركو شكوى رسمية للتقدم بها لرابطة الأندية بعد تعرض الفريق لظلم تحكيمي واضح خلال مباراة فريقه أمام حرس الحدود بعد إلغاء هدف مؤكد لشكري نجيب بداعي التسلل.

وسجل شكري هدفه في الدقيقة 90 من زمن المباراة، ولكن حكم اللقاء هشام الفلال قام بإلغاء الهدف بداعي التسلل، رغم أن اللاعب شكري نجيب كان في موقف صحيح ولم يكن في وضع التسلل.

وفوجئ مسئولو نادي فاركو قبل انطلاق المباراة بعدم وجود كاميرات البث وعدم وجود عربة البث الفضائية داخل استاد المكس، وبالتالي أقيمت المباراة بدون وجودة تقنية الفار، وهو ما سيؤكد عليه مسئولو النادي في شكواهم.