الثلاثاء 21 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

التشكيل.. أوسيمين في هجوم نابولي ومواني يقود فرانكفورت

جريدة الدستور

أعلن لوتشيانو سباليتي المدير الفني لنابولي الإيطالي، تشكيل فريقه لمواجهة نظيره آينتراخت فرانكفورت الألماني مساء الثلاثاء في ذهاب دور الـ 16 بدوري أبطال أوروبا.

ويقود هجوم نابولي في لقاء اليوم فيكتور أوسيمين ويجاوره خفيتشا كفاراتسخيليا ولوزانو، حيث جاء التشكيل كالآتي:

حراسة المرمى: ميريت

خط الدفاع: دي لورينزو، رحماني، ميناج، أوليفيرا

خط الوسط: لوبتكا، أنجويسا، زيلينسكي

خط الهجوم: كفاراتسخيليا، أوسيمين، لوزانو

بينما جاء تشكيل فرانكفورت كالآتي:

حراسة المرمى: تراب

خط الدفاع: توتا، ياكيتش، نديكا، بوتا

خط الوسط: سو، كامادا، ماكس، لينسدروم

خط الهجوم: جوتز، كولو مواني

وتنطلق المباراة في العاشرة مساء اليوم على ملعب دوتشه بانك بارك في مدينة فرانكفورت.

ويدخل نابولي مباراة الليلة متحفزًا بانتصاراته المتتالية في آخر 5 جولات لعبها في بطولة الدوري، وساعيًا لتحقيق الفوز من أجل قطع شوط في مشوار التأهل للدور المقبل من البطولة، خاصة أن مباراة الإياب ستقام على ملعبه.

على جانب آخر، يأمل فريق أينتراخت فرانكفورت في تحقيق فوز صعب على خصمه، وإيقاف انتصاراته الأخيرة من أجل الاقتراب من العبور للدور ربع النهائي للمرة الأولى في تاريخ مشاركاته في البطولة.

ويعتمد نابولي بشكل أساسي على فيكتور أوسمهين، وخفيتشا كفاراستخيليا في الهجوم، وكلاهما شكل خطورة كبيرة على كل خصوم الفريق في الموسم الجاري، بالإضافة إلى أندريه فرانك أنجيسا.

ويتطلع نابولي لتحقيق الانتصار الأول في تاريخ مبارياته ضد أينتراخت فرانكفورت، إذ التقيا في موسم 1994-1995 بدور الـ16 لكأس الاتحاد الأوروبي، وفاز أينتراخت بالمباراتين ذهابًا وإيابًا.

كما يتسلح أينتراخت برقم مميز في تاريخ منافساته ضد الأندية الإيطالية، إذ لعب ضدهم 11 مباراة، فاز في 6 وتعادل في 3 وخسر مباراتين فقط، ولم يتعرض للهزيمة ضد الأندية الإيطالية منذ أكتوبر 2006.

وبات أينتراخت فرانكفورت النادي الألماني الـ11 الذي يشارك في مراحل خروج المغلوب من بطولة دوري أبطال أوروبا، وهو ما يجعل ألمانيا الدولة الوحيدة التي شارك فيها أكثر من 10 أندية بأدوار خروج المغلوب من البطولة.

ويدير المباراة تحكيميًا البرتغالي أرتور سواريس دياز، ويعاونه باولو سواريس، وبيدرو ريبرو، والحكم الرابع فابيو فيرسيمو.

فيما يتولى تقنية الفيديو البرتغالي تياجو مارتينس، ويعاونه جواو بينهيرو.

نابولى فرانكفورت آينتراخت فرانكفورت أوسيمين دوري ابطال اوروبا

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