مواعيد امتحانات النقل لآخر العام 2023

يبحث العديد من الطلاب وأولياء الأمور والمعلمين عن المواعيد الخاصة بامتحانات النقل، ترصد الدستور التفاصيل كافة عن مواعيد الامتحانات.

وكثر البحث على جوجل عن مواعيد امتحانات النقل وأيضا الخريطة الزمنية بعد إضافة مواعيد امتحانات الشهر لها فى هذا السياق ننشرها كاملة.

_ امتحانات شهر فبراير تبدأ ٥ مارس

_ امتحانات شهر مارس تبدأ 2 أبريل

_المهام الأدائية تبدأ خلال 25 ابريل حتى 30 أبريل



مواعيد امتحانات آخر العام 2023

_ مجمل امتحانات النقل تبدأ الخميس ٤ مايو وتنتهى الخميس 11 مايو

_ امتحانات الصف الرابع والخامس 4 أيام تبدأ الخميس 4 مايو تنتهى الإثنين 8 مايو..

_ تبدأ امتحانات الصف السادس 3 ايام تبدأ يوم الثلاثاء 9 مايو تنتهى الخميس 11 مايو

_الأول والثانى الإعدادى من السبت 6 مايو للخميس 11 مايو

_الشهادة الإعدادية تبدأ السبت 13 مايو تنتهى الخميس 18 مايو

_الدبلومات العملى من 20 حتى 25 مايو

_الدبلومات النظرى من 27 مايو حتى 7 يونيو

_الثانوية العامة من 10 يونيو حتى 10 يوليو.

وأكد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني تنظيم عقد اختبارات شهري مارس وأبريل خلال الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2022/2023.

وقال إنه يتم عقد اختبارات شهري مارس وأبريل في جزء من حصة المادة وعلى مستوى المدرسة على أن تكون اختبارات قصيرة تحقق الهدف التربوي منها.

فيما كشفت مصادر أن امتحانات آخر العام سوف تكون في مستوي الطالب المتوسط بالإضافة إلى أنها ستكون جميعها من الكتاب المدرسي.

وأضافت المصادر خلال تصريحاتها أن الوزارة تستعد لعمل غرفة عمليات لمتابعة امتحانات صفوف النقل الشهرية والتي تنطلق في مارس المقبل.