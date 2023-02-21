تمهيدًا لانتقال العاملين.. «التخطيط» تتفقد جاهزية مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية (صور)

ترأس الدكتور أحمد كمالي، نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، اليوم الثلاثاء، لجنة متابعة مشروع انتقال الوزارة للعاصمة الإدارية الجديدة، في جولتها لتفقد مقر مبنى وزارة التخطيط بالعاصمة ومتابعة الموقف التنفيذي حول جاهزية المقر لاستقبال الموظفين المنتقلين.

شارك في الجولة كل من المهندس خالد مصطفى الوكيل الدائم للوزارة، المهندس أشرف عبد الحفيظ مساعد الوزيرة لشئون التحول الرقمي، طارق عبد الخالق مستشار الوزيرة والمشرف على الموارد البشرية، اللواء أسامة ماضي رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية بالوزارة، طارق صادق مدير مشروع تنفيذي أول - مشروع نقل الوزارات للعاصمة الإدارية، وبحضور أعضاء اللجنة المسئولة عن نقل العاملين للعاصمة.

وأكد “كمالي” على حرص وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية على متابعة العمل بالمبنى الخاص بها في العاصمة الإدارية الجديدة وضمان جاهزيته قبل الانتقال النهائي للموظفين، وكذا ضمان توافر كل الأجهزة وأنظمة الاتصالات والشبكات لمتابعة العمل بشكل ثابت، مشددًا على ضرورة حل أية معوقات قد تواجه سير العمل هناك.

وأوضح “كمالي” أن المبنى مجهز على أعلى مستوى من الإمكانات والوسائل التي تضمن أداء العمل بشكل متطور وكذا تضمن راحة العاملين به، موضحًا أن عملية الانتقال بدأت فعليًا للعاملين المسئولين عن توفير وسائل العمل، على أن تُستكمل عملية الانتقال تباعًا لحين الانتهاء من نقل الوزارة بالكامل، وذلك تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية بمتابعة عملية الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة.

ومن المقرر، نقل 14 جهة حكومية فى المرحلة الأولى إلى العاصمة الإدارية الجديدة، اعتبارًا من شهر مارس المقبل، حيث تشمل الدفعة الأولى 16% من قوام الجهات المقرر انتقالها بشكل كامل للعمل من العاصمة بعد إخلاء مقارهم الحالية.

وتنقل خلال شهر مارس المقبل 14 جهة حكومية تشمل: “رئاسة مجلس الوزراء، ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، هيئة التأمين الصحى، الهيئة العامة للرقابة الصحية، هيئة الشراء الموحد، ووزارات التخطيط، الإسكان، الشباب والرياضة، النقل، الكهرباء، الاتصالات، التضامن، الطيران المدنى”، وذلك من أصل 87 جهة، ستنتقل بكامل قوتها إلى المقار الجديدة بالحى الحكومى، بينما يكتفى بتمثيل القيادات من 30 جهة أخرى فى العاصمة الجديدة، مع الإبقاء على تواجدها فى المقار الحالية دون تغيير.