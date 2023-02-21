الثلاثاء 21 فبراير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

البيت الأبيض: روسيا لم تقدم ضمانات أمنية لزيارة بايدن إلى أوكرانيا

البيت الابيض
البيت الابيض

أكد البيت الأبيض أن روسيا لم تقدم ضمانات أمنية لزيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى أوكرانيا، ولكن تم إخطارها فقط، حسبما أفادت قناة "العربية". 

وأشار البيت الأبيض إلى أن خطاب الرئيس الأمريكي جو بايدن والمقرر اليوم في بولندا، لن يكون ردًا على كلمة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمام برلمان روسيا "الدوما"، بمناسبة ذكرى مرور عام على العملية العسكرية في أوكرانيا.

كما أعلن البيت الأبيض، عن أن خطاب بايدن أيضًا لن يتضمن أي خطط لإنهاء الحرب في أوكرانيا بالدبلوماسية.

خطاب بايدن سيكون أكبر رد على خطاب نظيره الروسي 

 

من جانبه، قال جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي الأمريكي، إن خطاب الرئيس الأمريكي جو بايدن، سيكون أكبر من أن يكون ردًا منفردًا على خطاب نظيره الروسي.

وأوضح مستشار الأمن القومي الأمريكي خلال تصريحات نقلتها "سي إن إن"، أن تصريحات بايدن اليوم ستكون حول شيء أكبر، وقد اخترنا هذا الوقت وهذا الموعد ليس لأن بوتين ألقى خطابه اليوم، منددًا باتهامات الرئيس الروسي، الذي اعتبر أن التهديد الغربي ضدّ روسيا يبرّر غزو أوكرانيا.

​البيت الأبيض روسيا أوكرانيا بولندا خطاب

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