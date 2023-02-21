عضو باتحاد الصناعات يوضح أبرز الصناعات الممكن تصنيعها محليا وتوفير العملة

قال الدكتور كمال الدسوقي، عضو اتحاد الصناعات المصرية، إن الدولة المصرية لديها استراتجية خلال 2030 تستهدف زيادة التصدير وتلبية احتياجات السوق المصري.

وأضاف الدسوقي في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن النمو في الصادرات يتطلب الصناعات الكبيرة التي تحقق مبالغ كبيرة ووفرة من الدولار.

وكشف عضو اتحاد الصناعات المصرية، عن أبرز الصناعات التى تحتاجها مصر لتوفير استيراد بعض المنتجات لتقليل المنصرف من حجم العملة الصعبة في الاستيراد، موضحا أن أبرز الصناعات التي يجب التركيز عليها هي صناعات الحديد والصلب وصناعة السيارات والصناعات الكبيرة وكذلك الصناعات القائمة على التصنيع الغذائى والقيمة المضافة عليها هي مصدر أساسي للنمو في الصادرات.

وأكد على التركيز على القطاع الغذائى خاصة أن مصر حققت في هذا القطاع نجاحات كبيرة خلال الفترة الماضية وتم فتح أسواق جديدة للتصدير خلال أزمة فيروس كورونا على عكس كثير من الدول، كما تهتم مصر بالمواصفات العالمية في التصدير لمنافسة كثير من الدولة في القطاع الغذائي وكما كانت القيمة المضافة للسلع أعلي كان التسعير أعلى للسلع.

وكشفت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر بارتفاع قيمة الصادرات المصرية 23.3% في الشهور العشرة الأولى من 2022.

وقال الجهاز، في بيان، إن الصادرات المصرية سجلت 42.8 مليار دولار في الفترة من يناير إلى أكتوبر من 2022 مقابل 34.7 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2021 بزيادة 8.1 مليار دولار.

وجاءت صادرات الغاز الطبيعي المسال في صدارة السلع التي صدرتها مصر خلال تلك الفترة، بقيمة بلغت 7.9 مليار دولار.

وتلتها صادرات الأسمدة بقيمة 2.7 مليار دولار، ثم البترول الخام بقيمة 2.6 مليار دولار ومنتجات البترول بقيمة 2.6 مليار دولار.