برلماني يطالب بالرقابة على الأسواق لضبط الأسعار ومحاربة المحتكرين

طالب النائب عمرو هندي، عضو مجلس النواب، الحكومة بتشديد الرقابة على الأسواق لمنع احتكار التجار للسلع الأساسية، قائلا: «التجار يحتكرون السلع لطرحها في شهر رمضان المبارك بأسعار مضاعفة».

وقال عضو مجلس النواب، في بيان له اليوم، إنه في ظل الأزمة الاقتصادية الراهنة التي خلفت الكثير من التداعيات السلبية، تبين وجود بعض التجار الذين يقومون باحتكار السلع الأساسية لطرحها في شهر رمضان من أجل مضاعفة السعر، وذلك وسط غياب الرقابة من جانب الحكومة على الأسواق.

وأضاف النائب أن حالة من القلق سادت بين المواطنين نتيجة الارتفاع الشديد و المتصاعد في أسعار السلع الأساسية وسط عدم وجود رقابة على التجار لضبط الأسواق، مشددا على ضرورة مواجهة التجار الجشعين فى احتكار السلع لتعطيش الأسواق قبل شهر رمضان.

وأكد أن هناك حاجة ملحة للرقابة على الأسواق من أجل ضبط الأسعار ومحاربة التجار المحتكرين وتطبيق القانون ضدهم بكل حسم وقوة.