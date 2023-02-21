كامافينجا يتحدث عن علاقته بزملائه وفالفيردي الذي لا يتوقف عن الركض

تحدث الفرنسي إدواردو كامافينجا، لاعب وسط فريق ريال مدريد الإسباني، عن علاقته بزملائه في النادي الملكي، معتبرًا علاقته بمواطنه كريم بنزيما مميزة.

كامافينجا يلعب ضمن صفوف ريال مدريد منذ انضمامه من فريق رين الفرنسي، خلال فترة الانتقالات الصيفية لعام 2021.

وقال كامافينجا في تصريحات لصحيفة جارديان: "كريم بنزيما مميز بالنسبة لي وفيرلاند ميندي أيضًا، عندما وصلت لأول مرة كان أول من منحني النصيحة، وكانا يخبراني إذا لعبت بشكل سيء، ثم أنشيلوتي مقرب لنا".

وبسؤاله عن أي من زملائه يريد أن يشبهه في المستقبل، أجاب كامافينجا: "أود أن أحصل على مزيج بينهم، أحب الطريقة التي يدافع بها كاسميرو، والطريقة التي يركض بها لوكا مودريتش وتمرير توني كروس".

وتطرق للحديث عن زميله فريدريكو فالفيردي، قائلًا: "إنه لا يصدق، كنا نؤدي تدريبات بدنية وكان هو الوحيد المتبقي ويركض طوال الوقت".

وأردف: "العلاقة جيدة نحن اللاعبين الصغار ونعلم أننا هنا للتعلم والأساطير يعلمون ذلك أيضًا، إنهم يساعدوننا ونحن لاعبين صغار لدينا احترام كبير لهم".

وأكمل: "علينا أن نسأل اللاعبين الكبار للتفهم، واللاعبين الصغار للصبر".

ويلتقي فريق ريال مدريد نظيره ليفربول الانجليزي، المحترف ضمن صفوفه محمد صلاح، قائد المنتخب الوطني، اليوم في العاشرة مساءً، ضمن لقاءات ذهاب دور الـ16 لبطولة دوري أبطال أوروبا.

قائمة ريال مدريد لمباراة ليفربول بدورى أبطال أوروبا

وجاءت قائمة ريال مدريد لمباراة ليفربول على النحو الآتي:

حراس المرمى: تيبو كورتوا، أندري لونين، لويس لوبيز.

الدفاع: داني كارفخال، إيدير ميليتاو، ديفيد ألابا، خيسوس فاييخو، ناتشو فيرنانديز، ألفارو أودريوزولا، لوكاس فاسكيز، أنطونيو روديجير.

وسط الملعب: لوكا مودريتش، إدواردو كامافينجا، فريدريكو فالفيردي، داني سيبايوس، ماريو مارتين، أريباس.

الهجوم: إدين هازارد، كريم بنزيما، ماركو أسنسيو، فينسيوس جونيور، رودريجو، ألفارو.