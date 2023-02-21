القبض على المتهم بقتل شاب وإلقاء جثته بالطريق فى قنا

تمكنت الأجهزة الأمنية بقنا، اليوم الثلاثاء، من ضبط المتهم بقتل شاب وإلقاء جثته بالطريق الصحراوى، بالقرب من قرية المراشدة بمحافظة قنا.

تلقى اللواء مدير أمن قنا، إخطارا من مركز شرطة الوقف يفيد بالعثور على جثة شاب ملقاة على جانب الطريق بالقرب من قرية المراشدة بقنا، وتبين أن الجثة لشاب يدعى «عرفات. د»، من إحدى مناطق مركز الوقف.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط متهم بقتل الشاب وتبين أنه زميله فى العمل من إحدى قرى مركز دشنا شمال قنا، بسبب خلافات بينهما.

تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات.