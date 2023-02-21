الثلاثاء 21 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

بعد استطلاع رأى المفتى.. اليوم النطق بالحكم على المتهم بقتل عمته فى بورسعيد

إعدام
إعدام

تصدر محكمة جنايات بورسعيد، برئاسة المستشار السيد عبدالعزيز، اليوم الثلاثاء، الحكم على المتهم بقتل عمته المسنة.

وأحالت المحكمة في جلسة سابقة، أوراق المتهم إلى فضيلة المفتي؛ لإصدار الحكم الشرعي في إعدامه.

وتعود أحداث الواقعة إلى يوم 2 أغسطس 2022 بدائرة قسم العرب، باتهام المدعو "أ.س.ح" 42 عامًا، بدون عمل، بقتل المجنى عليها السيدة أم هاشم حسن محمد المجاور، عمدًا مع سبق الإصرار.

وتوجه إلى وحدتها السكنية بشارع الزقازيقي بحي العرب، ودار حوار بينهما بهدف حصول المتهم على مبلغ مالي، إلا أن المجني عليها رفضت، فقام بضرب رأسها بالأرض، ووضع يده على عنقها حتى لفظت أنفاسها الأخيرة.

محكمة جنايات بورسعيد المستشار السيد عبدالعزيز الحكم المتهم عمته المفتي

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وائل لطفي

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