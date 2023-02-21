الثلاثاء 21 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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أستاذ جراحة عيون محذرًا من النوم بالعدسات اللاصقة: يؤدى لفقدان البصر

العدسات اللاصقة
العدسات اللاصقة

حذر الدكتور حازم ياسين، أستاذ جراحة العيون، من النوم بالعدسات اللاصقة لما له من أضرار بالغة قد تصل إلى فقدان البصر.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "حضرة المواطن"، والمذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، إن هذا الأمر يحدث كثيرًا وهو من ضمن العادات السيئة، لأن العدسة هي جسم غريب يلتصق بسطح القرنية وإذا تعرض للتلوث ينقله للقرنية وهي الجزء الشفاف في العين وإذا أصيبت بالتلوث قد تصل لمرحلة فقدان الإبصار إلى أن يتم زرع قرنية جديدة.

وأكد أن فقدان البصر في هذه الحالة لا يفرق بين عدسة جيدة وأخرى رديئة، ولكن الاستخدام السيء هو ما يسبب خطورة التلوث، مؤكدًا أن أغلب الشباب يتهاون في خلعها مما يؤدي لفقدانهم البصر.

الضرورة الطبية الوحيدة لارتداء العدسة اللاصقة

وأوضح أن العدسة اللاصقة ضرورية في حالات طبية محددة، مثل أن يكون هناك فرق بين العينين أكثر من 4 درجات سواء كان طول أو قصر  نظر وهذه هي الضرورة الطبية الوحيدة، مؤكدًا أنها حتى وإن كانت بديلًا للنظارة الطبية فيجب أن يكون هناك حذر وممنوع النوم أو السباحة بها أو وضعها تحت المياه لأن الأخيرة تحتوي على ميكروبات "الانتاميبا"، لأنه يوجد صعوبة في علاجها وتعتبر إدخال مباشر للميكروب في العين.

أستاذ جراحة العيون العدسات اللاصقة النوم جسم غريب القرنية الضرورة الطبية المياه

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