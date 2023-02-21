معجزة.. طفل فاقد للنطق يحفظ المصحف بكل تفاصيله ويتلو القرآن

استضاف الإعلامي عمرو الليثي، طفلًا وصفه بالمعجزة الربانية، حيث يعد حالة غريبة ونادرة من نوعها.

يقول أحمد محمد صالح، والد الطفل مروان، إن ابنه لم ينطق منذ ولادته، وحتى أتم عامه السادس، ثم نطق كلمة "بابا"، ووجده يتجه للمصحف يحفظ القرآن، شيئًا فشئ.

وقال الدكتور محمود عميرة، جار الطفل، إن أولاده الذين في سن مروان، أبلغوه أن مروان لا يحفظ القرآن فقط، بل يحفظ أرقام السور وأرقام صفحاتها، وأماكن السجدات في المصحف، والصفحات يمينًا ويسارًا، وعدد السور في كل جزء، مردفًا: "يحفظ كل تفصيلة في المصحف".

وأشار والد مروان، إلى أن ابنه الآن في الصف الرابع الابتدائي، لكنه ولد فاقد النطق، لم ينطق إلا بعد 6 سنوات، ولم يتمكن الأطباء من تشخيص حالته، مردفًا: "أول يوم نطق قال بابا، ثم اتجه للمصحف، وقال بسم الله الرحمن الرحيم، بدأ يركز في القرآن الكريم".

وكشف والد مروان، أن ابنه لديه أمنية أن يقابل فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، والرئيس عبدالفتاح السيسي.