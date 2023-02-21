الثلاثاء 21 فبراير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

معجزة.. طفل فاقد للنطق يحفظ المصحف بكل تفاصيله ويتلو القرآن

القرآن الكريم
القرآن الكريم

استضاف الإعلامي عمرو الليثي، طفلًا وصفه بالمعجزة الربانية، حيث يعد حالة غريبة ونادرة من نوعها.

يقول أحمد محمد صالح، والد الطفل مروان، إن ابنه لم ينطق منذ ولادته، وحتى أتم عامه السادس، ثم نطق كلمة "بابا"، ووجده يتجه للمصحف يحفظ القرآن، شيئًا فشئ.

وقال الدكتور محمود عميرة، جار الطفل، إن أولاده الذين في سن مروان، أبلغوه أن مروان لا يحفظ القرآن فقط، بل يحفظ أرقام السور وأرقام صفحاتها، وأماكن السجدات في المصحف، والصفحات يمينًا ويسارًا، وعدد السور في كل جزء، مردفًا: "يحفظ كل تفصيلة في المصحف".

وأشار والد مروان، إلى أن ابنه الآن في الصف الرابع الابتدائي، لكنه ولد فاقد النطق، لم ينطق إلا بعد 6 سنوات، ولم يتمكن الأطباء من تشخيص حالته، مردفًا: "أول يوم نطق قال بابا، ثم اتجه للمصحف، وقال بسم الله الرحمن الرحيم، بدأ يركز في القرآن الكريم".

وكشف والد مروان، أن ابنه لديه أمنية أن  يقابل فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر،  والرئيس عبدالفتاح السيسي.

مروان طفل معجزة فاقد للنطق معجزة ربانية القرآن

مواد متعلقة

أستاذ جيولوجيا يكشف مفاجأة: تكرار الزلازل بالمنطقة قد يستمر لقرابة العام

تركيا تدعو مواطنيها الابتعاد عن الشواطئ خوفا من تسونامي

لحظة انهيار المبانى فى تركيا بعد هزة جديدة ضربت هاتاى «فيديو»

لأول مرة.. موعد انتهاء الهزات الارتدادية فى تركيا

مراسل «القاهرة الإخبارية»: تركيا تعيش سيناريو الزلزال المدمر مجددًا

عمدة هاتاى التركية: ضحايا جدد تحت الأنقاض بسبب الزلزال الجديد

أمير حدود داعش يكشف على «الوثائقية» كيف اجتذب داعش شباب أوروبا «فيديو»

خالد الجندى: «تغيير قبلة الصلاة حدث إرضاء للنبى»

رئيس التحرير

وائل لطفي

حاجتنا إلى الإصلاح الاجتماعى

الأكثر قراءة

إنذار بإخلاء فندق إقامة محمد رمضان بالسعودية: «الجرى نص الجدعنة»

وجدوه مذبوحًا.. العثور على جثة عامل الدليفري الغائب في زفتى

«بعد زلزال السعودية».. البحوث الفلكية تحسم الجدل عن حدوث زلازل فى مصر

تحذير لكل امرأة حامل: لا تشربى هذا الدواء

«بتول عرفة» تكشف كواليس مسرحية «تقدر»

رنا رئيس عن «أزمة منتصف العمر»: «شكراً.. أنا ناجحة»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالوهاب داود

كمال عبدالحميد.. وفتنة «الخلود بقُبلةٍ على الرقبة»

ماجد حبته

مغامرات بايدن فى أوكرانيا!

حسين دعسة

بايدن فى كييف.. ما زالت الحرب الروسية الأوكرانية تثير القراقع!

د.أحمد الخميسى

يوم عالمى للقصة القصيرة

ماجد حبته

قمة «التجارة الحرة» الإفريقية

محمد العسيري

كان قلبه إسكندرانى

حسين دعسة

كيف يمكن ذلك؟: "عقيدة بايدن" للشرق الأوسط

محمود خليل

الوالى يعانى من «التدين الشكلانى»

صور

«رجعوا التلامذة».. انطلاق الفصل الدراسى الثانى

الأطفال يزينون معرض القاهرة للكتاب 2023

مسرح العرائس في ختام فعاليات معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

زلزال قوى يضرب فلسطين وإسرائيل

صبر استراتيجى.. إلى متى ستظل غزة بعيدة عن الاضطرابات فى الضفة؟

وساطة أمريكية وخطوات مؤقتة.. كواليس التفاهمات بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية