الثلاثاء 21 فبراير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

إخماد حريق اندلع داخل مخزن بمستشفى المحلة العام

صورة من الحدث
صورة من الحدث

تمكنت قوات الحماية المدنية في المحلة الكبرى بالغربية من السيطرة على حريق اندلع داخل مخزن جراكن مياه الغسيل الكلوى بمستشفى المحلة العام.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية، إخطارًا بنشوب حريق داخل مستشفى المحلة العام.

انتقلت الحماية المدنية للمستشفي وتبين نشوب حريق داخل مخزن جراكن مياه الغسيل الكلوى الخاص بالمستشفي، وتم إخماد النيران بعد النيران والسيطرة عليها، وتسببت في اتلاف الجراكن الموجودة بداخله، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

السيطرة حريق اندلع داخل مخزن مياه الغسيل الكلوي بمستشفى المحلة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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