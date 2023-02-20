نائب من صالون التنسيقية: العدالة الاجتماعية تعنى توزيع الأعباء الإصلاحية على الجميع

قال محمود بدر، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن مفهوم العدالة الاجتماعية في واقعنا الحالي تعني عدالة التوزيع لعوائد التنمية، موضحًا أنه وفقا للظروف الحالية يمكن تعريف مفهوم العدالة الاجتماعية بأنه توزيع الأعباء الإصلاحية على كافة الناس في ظل ظروف الإصلاح الاقتصادي التي جعلت هناك أعباء على جميع طبقات المجتمع ولا بدّ من توزيع هذه الأعباء كل على قدر طاقته ولا بدّ من إتاحة الخدمات سواء الصحية أو التعليمية والنقل والمواصلات وغيرها من الخدمات بالمساواة على كافة المواطنين.

جاء ذلك خلال صالون نقاشي نظمته تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بعنوان "العدالة الاجتماعية" وذلك في إطار الفعاليات التي تنظمها التنسيقية، حول القضايا المطروحة ضمن الحوار الوطني.

أضاف بدر أن هناك عددا من الجهات والشركات الحكومية لا تلتزم بالقانون الذي فرضته الدولة بتطبيق الحد الأدني للأجور، وليست شركات القطاع الخاص فقط التي لا تلتزم بوضع حد أدني للأجور، وأن يتم رفعه بما يتناسب مع مجريات الوقت.

وتابع: «نتلقى شكاوى من بعض شركات المياه، وبعض العمال مازالوا يتقاضون مبالغ ضئيلة من الصناديق الخاصة، وبح صوتنا من أجل إدخال تلك الصناديق مع الموازنة ولم يتم ضم الصناديق الخاصة والعمل على وحدة الموازنة».

أدار الحوار خلال الصالون، النائبة نشوى الشريف، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وشارك في الصالون كل من؛ النائب محمود بدر، عضو مجلس النواب عن التنسيقية وجهاد سيف، أمين سر لجنة التنظيم بالتنسيقية، ومينا كرم سعيد، عضو لجنة الحوار السياسي بالتنسيقية، ونيفين اسكندر، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.