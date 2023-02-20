الثلاثاء 21 فبراير 2023
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

لجنة التحكيم الدولية تنتهى من أعمالها بمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير

مهرجان الاسكندرية
مهرجان الاسكندرية للفيلم القصير

انتهت لجنة تحكيم المسابقة الدولية من عملها، واختيار الأعمال الفائزة في الدورة التاسعة من مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير في دورته التاسعة التي أقيمت في الفترة من ١٦ حتى ٢٢ فبراير.

وحرصت لجنة تحكيم المسابقة الدولية على الاجتماع، واختيار أفضل الأعمال المعروضة في مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير، وكانت الاختيارات غاية في الصعوبة؛ بسبب ارتفاع مستوى جودة الأفلام هذا العام.

وتضم لجنة التحكيم الدولية، كلا من المخرجة المصرية ساندرا نشأت، والمخرجة والمنتجة المغربية مليكة  ماء العينين، والناقد الإيطالي ماسيمو ليتشي، ومنسقة المناظر ومديرة التسويق السينمائي بجنوب أفريقيا وكندا فالما فاف، والمونتيرة والممثلة المصرية دعاء عريقات.

وتمنح اللجنة جائزة مالية قدرها 500 دولار لأفضل فيلم في المسابقات الدولية الثلاث، الروائية والوثائقية والتحريك، وتقدم برعاية الدكتور يوسف العميري، رئيس بيت الكويت للأعمال الوطنية ورئيس مجلس إدارة جمعية خليجيون في حب مصر.

وعلى جانب آخر، أدار الناقد السكندري دانيال تانيليان مناقشة خاصة مع عدد من صناع الأفلام وضمت كل من مخرج "ساحر الأكورديون، من مصر، فيلم "النهضة، سنة، ..٢٠"، من روسيا، "سر برسيم العظيم" من السعودية، فيلم "الصافرة" من العراق، فيلم "دخول مفاجئ" من مصر، فيلم "ري موت التلفزيون" من مصر، فيلم "ليلة أعمال الشغب" من قبرص.

تتكون إدارة مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير من محمد محمود رئيسًا، وموني محمود للإدارة الفنية، ومحمد سعدون مديرًا، وهو احتفالية سينمائية تقام كل عام، أسسته وتنظمه جمعية دائرة الفن، ويهدف لنشر ثقافة الفيلم القصير، وتبادل الثقافات العربية الدولية، تحت رعاية ودعم وزارة الثقافة وهيئة تنشيط السياحة ووزارة الشباب والرياضة.

مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير فاعليات مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير لجنة تحكيم المسابقة الدولية للدورة التاسعة مهرجان الاسكندرية للفيلم القصير لجنة تحكيم أعمال

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لجنة التحكيم الدولية تنتهى من أعمالها بمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير

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