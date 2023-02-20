حبس 5 أشخاص بتهمة التنقيب عن الآثار بباب الشعرية

أمرت جهات التحقيق بباب الشعرية الجزئية، بحبس 5 أشخاص لقيامهم بالحفر والتنقيب عن الآثار داخل أحد العقارات بالقاهرة، 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت بسرعة تحريات المباحث حول الواقعة.

ونجحت الداخلية في ضبط 5 أشخاص لاتهامهم بالحفر والتنقيب عن الآثار داخل أحد العقارات بالقاهرة، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما فى مجال مكافحة جرائم التنقيب عن الآثار وملاحقة وضبط مرتكبيها.

وأكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة باب الشعرية بمديرية أمن القاهرة، تنقيب بعض الأشخاص عن الآثار بأحد العقارات بدائرة القسم.

وبتقنين الإجراءات تم استهداف العقار المشار إليه وأمكن ضبط "5 أشخاص– لأحدهم معلومات جنائية)، حال تنقيبهم عن الآثار داخل شقة بالطابق الأرضى بالعقار المُشار إليه، وعُثر بداخلها على (حفرة بقطر 2 متر وعمق 5 أمتـار- أدوات الحفر والتنقيب)، وبمواجهتهـم اعترفوا بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.