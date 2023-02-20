الثلاثاء 21 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

العثور على جثة شاب بين الأشجار بصحراوي البحيرة

جثة
جثة

عثر الأهالي على جثة شاب مسجاة بين الأشجار بالقرب من الكيلو 80 بطريق مصر اسكندرية الصحراوي بنطاق مركز النوبارية بالبحيرة، ونقلت الجثة داخل ثلاجة حفظ الموتى وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيق في الحادث.

تلقى اللواء أحمد خلف مدير أمن البحيرة إخطاراً من مأمور مركز شرطة النوبارية يفيد عثور الأهالي على جثة شاب مسجاة بين الأشجار بالقرب من الكيلو 80 بنطاق دائرة شرطة المركز وحفظت الجثة تحت تصرف النيابة العامة وحرر محضر بالواقعة.

على الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث تبين وفاة شاب يدعى محمد حسنى حافظ حسين، 33 سنة، مقيم النوبارية، وجرى نقل الجثة لثلاجة حفظ الموتى بمستشفى النوبارية تحت تصرف النيابة العامة، التي تولت التحقيق في الحادث للوقوف على ملابسات الواقعة.

إخطار أجهزة الأمنية الجسم الامني الأجهزة الأمنية إ الأجهزة الأمني

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