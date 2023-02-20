الإثنين 20 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

بعد الزلزال الأخير.. انتشال عائلة سورية من تحت أنقاض هطاى التركية

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

أفادت قناة “العربية”، في نبأ عاجل، بنجاح فرق الإنقاذ التركية في انتشال عائلة سورية من تحت الأنقاض في هطاي بتركيا، عقب الزلزال الذي ضرب المدينة بقوة 6.3 درجة.   

ورصدت القناة في تقرير لها، احتماء المواطنين في شوارع هطاي التركية بعد زلزال عنيف ضرب المدينة بلغت قوته 6.3 درجة. 

وحددت "أفاد" مركز الزلزال في بلدة دفنة، لافتة إلى أنه سجل في الساعة 20,04 (17,04 ت غ). وشعرت به فرق فرانس برس بقوة في أنطاكية وأضنة على بعد مئتي كلم شمالا.


ورصد مراسل “فرانس برس”، أثار الزلزال وحالة الذعر التي خلفها بين المواطنين، مع ارتفاع سحب الغبار في المدينة المدمرة.

وشاهد المراسل وسمع انهيار جدران مبان تضررت بشدة أصلا، وأشخاصا يستغيثون بعد إصابتهم على ما يبدو.

وفقا لـ “أفاد”، فقد سجلت أكثر من ستة آلاف هزة ارتدادية منذ الزلزال العنيف بقوة 7,8 درجة الذي ضرب جنوب تركيا وسوريا.

فيما نشرت وكالة الأناضول التركية اللحظات المروعة الأولى، التي ضرب فيها الزلزال ولاية هاتاي التركية، مساء الإثنين.

وأظهر الفيديو هلع السكان أثناء ضرب الزلزال، الذي وثقته كاميرا في الشارع، أظهرت اهتزاز سيارة كبيرة بشكل قوي، وكذلك اهتزاز عامود الإضاءة.

وذكر شهود عيان أن هناك مبانى انهارت في شمال سوريا وجنوب تركيا نتيجة الزلزال الجديد.

تحت الانقاض سوريا تركيا تطاى الزلزال

رئيس التحرير

وائل لطفي

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