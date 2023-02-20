وزير الشباب والرياضة يفتتح البطولة العربية للأندية للكرة الطائرة رقم 41

شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، حفل افتتاح البطولة العربية للكرة الطائرة رقم 41 بمشاركة 12 ناديا، وذلك بإستاد القاهرة في الفترة من 20 فبراير الجاري وحتى 3 مارس المقبل، بحضور مسئولي الاتحاد العربي والمصري للكرة الطائرة ومُمثلي الأندية المشاركة بالبطولة، وقيادات وزارة الشباب والرياضة.

خلال كلمته في افتتاح البطولة، رحب الدكتور أشرف صبحي، بالأشقاء العرب المشاركين في البطولة، متمنيًا لهم التوفيق في كل المنافسات وحثهم على التنافس بروح الرياضة والمودة والأخوة بين الجميع، مجددًا التأكيد على المتابعة المستمرة مع اللجنة المنظمة لبطولة الأندية العربية للرجال للكرة الطائرة، وتوفير كل المتطلبات تحقيقاً النجاح لها أسوة بمختلف البطولات التي تُقام على أرض مصر.

وأكد وزير الشباب والرياضة، أن الوزارة تدعم جميع الاتحادات الرياضية المختلفة بالتعاون والتنسيق مع اللجنة الأوليمبية المصرية وتتابع خططها وبرامجها لإعداد المنتخبات الوطنية للمنافسات العربية والقارية والإقليمية والدولية المقبلة، والعمل على تهيئة الأجواء حول اللاعبين واللاعبات؛ لمواصلة تحقيق الإنجازات في تلك البطولات.

وأشار الدكتور أشرف صبحي، إلى المتابعة المستمرة مع كافة اللجان المنظمة للبطولات الدولية، وتوفير كافة الإمكانات والمتطلبات، تأكيداً على الريادة المصرية في تنظيم كافة البطولات التي أسندت لها خلال الفترة الماضية وجعلها قبلة لكافة الاتحادات الدولية.

ولفت الوزير إلى أن الوزارة تدعم جميع الاتحادات الرياضية المختلفة بالتعاون والتنسيق مع اللجنة الأوليمبية المصرية، وتتابع خططها وبرامجها لإعداد المنتخبات الوطنية للمنافسات العربية والقارية والإقليمية والدولية المقبلة، والعمل على تهيئة الأجواء حول اللاعبين واللاعبات لمواصلة تحقيق الإنجازات في تلك البطولات.