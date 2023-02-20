الإثنين 20 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس حداد حول ورشته لمصنع أسلحة بالبدرشين

حبس
حبس

قررت النيابة العامة بجنوب الجيزة، حبس حداد 4 أيام علي ذمة التحقيقات فى اتهامه بتحويل ورشته لتصنيع وتعديل الأسلحة النارية بدائرة مركز شرطة البدرشين، كما طالبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول نشاط المتهم.

البداية كانت بورود معلومات لرئيس مباحث مركز شرطة البدرشين، مفادها قيام حداد مقيم بدائرة المركز، بإدارة ورشة لتصنيع وإصلاح الأسلحة النارية والاتجار بها؛ متخذًا من مسكنه وكرًا لمزاولة نشاطه الإجرامى.

وعقب التأكد من صحة المعلومات وتقنين الإجراءات واستصدار إذن مسبق من النيابة العامة، تم استهدافه وأمكن ضبطه بمسكنه وبحوزته بندقية خرطوش، 4 فرد محلى، طلقات لذات العيار، أجزاء أسلحة وأدوات التصنيع، وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد تصنيع وتعديل الأسلحة النارية والاتجار بها.

 وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

الجيزة حبس حداد النيابة تحويل ورشته تصنيع تعديل الأسلحة البدرشين

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وائل لطفي

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