الإثنين 20 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

داروين نونيز يشارك في مران ليفربول استعدادًا لمواجهة ريال مدريد

نونيز
نونيز

شارك الأوروجوياني داروين نونيز مهاجم ليفربول الإنجليزي، بشكل طبيعي في مران فريقه اليوم استعدادًا لمواجهة ريال مدريد الإسباني.

ويستضيف ليفربول نظيره ريال مدريد، غدًا، ضمن لقاءات ذهاب دور الـ16 لبطولة دوري أبطال اوروبا، على ملعب أنفيلد.

وكان نونيز تعرض لإصابة في الكتف بالشوط الثاني لمباراة نيوكاسل يونايتد، وخرج على أثرها متأثرًا بإصتبنه ولم يكمل اللقاء.

وشارك نونيز منذ قليل في مران الريدز بشكل طبيعي استعدادًا لمواجهة الميرنجي كما تواجد في قائمة اللقاء.

وقال كلوب في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "ريال مدريد لا يفقدون الثقة في ثانية واحدة، يمكنك التعلم منهم، قبل ذلك لعبنا هناك في ملعبهم التدريبي وهنا في ملعب فارغ، حيث لعبنا بشكل جيد حقًا، جعلناهم يعملون بجد ولكن الآن الفرق مختلفة".

وأضاف: "مباراة الغد مختلفة عن النهائي، إنهم واحد من أكبر الأندية في العالم، لعبنا النهائي ضدهم في باريس وأنا لم أشاهد المباراة بعد ذلك إلا في نهاية الأسبوع الجاري، والآن أعرف لماذا لم أشاهدها".

وخسر ليفربول المباراة النهائية لبطولة دوري أبطال أوروبا، في الموسم الماضي، أمام ريال مدريد بهدف دون رد.

نونيز داروين نونيز ليفربول ريال مدريد دوري ابطال اوروبا

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