الثلاثاء 21 فبراير 2023
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

آخرهم سعد لمجرد.. مشاهير أمام المحاكم بسبب جرائم عنف

سعد لمجرد
سعد لمجرد

لم تكن قضية الفنان المغربي سعد لمجرد أول القضايا التي ضربت عالم الفن، وأحدثت ضجة كبيرة، فكان قبل قضية الاغتصاب والتعذيب التي اتهم فيها "لمجرد" منذ عام 2016، وتصدر اليوم من خلالها محركات البحث الإلكتروني "جوجل".

ويرصد "الدستور" أبرز المشاهير المتهمين أمام المحاكم في جرائم عنف..

مَثل المغني المغربي سعد لمجرد، اليوم الإثنين، أمام محكمة الجنايات في باريس، على خلفية اتهام شابة فرنسية له بتعنيفها واغتصابها في أكتوبر 2016، على هامش حفلة له في العاصمة الفرنسية باريس.

وفي عام 2022، عاقبت محكمة جنح الشيخ زايد في مصر، الفنان مصطفى هريدي بالحبس سنة وكفالة ألفين جنيه وتعويض مدني 5 آلاف جنيه، بتهمة إصابة 4 أشخاص عن طريق الخطأ، بعدما صدمهم بسيارته.

واستمعت النيابة العامة لأقوال المصابين في الحادث، الذين ذكروا أنهم أثناء استقلالهم سيارة "ملاكي"، فوجئوا باصطدام سيارة الفنان بهم من الخلف.

وفي ديسمبر عام 2001 عاقبت محكمة جنايات شبين الكوم، الفنانة وفاء مكي بالسجن 10 سنوات مع الأشغال الشاقة، لكن في أبريل من عام 2002، أعيدت المحاكمة وخففت محكمة النقض الحكم إلى السجن 3 سنوات، لقيامها بتعذيب خادمتها.

وفي 2009، أصدرت محكمة في باريس حكما قضائيا بحبس المطرب الجزائري الشهير الشاب مامي 5 سنوات، بعد أن أدين بارتكاب أفعال عنيفة لإجبار صديقته على الإجهاض بالقوة.

وفي الولايات المتحدة، أحدث الممثل الراحل جيج يونج صدمة واسعة وسط محبيه حين رحل عن الحياة سنة 1978 بعدما تبين أنه قام بقتل زوجته.

وواجه لاعب ريال مدريد الإسباني، كريم بنزيما، اتهامًا بابتزاز زميله في الفريق ماتيو فالبوينا بشريط إباحي، وحققت السلطات الفرنسية في وساطة أداها بين المبتزين، وأحدهم صديقه منذ الطفولة، وفالبوينا، وتعالت أصوات في فرنسا للمطالبة بإبعاد اللاعب باعتبار "الرياضة أخلاقا قبل كل شيء".

مشاهير متهمون المحاكم المختلفة المحاكم المختلفة تعذيب اغتصاب

رئيس التحرير

وائل لطفي

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