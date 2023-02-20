الإثنين 20 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

بالأسماء.. إصابة 3 أشخاص بحروق في انفجار مولد كهربائي بأسوان

انفجار مولد كهربائي
انفجار مولد كهربائي

أصيب 3 أشخاص، مساء اليوم، جراء انفجار مولد كهربائي في محجر منطقة الملقطة في أبوالريش بأسوان، وعلى الفور توجهت سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وتلقى مدير أمن أسوان إخطارًا يفيد بوقوع انفجار مولد كهربائي في محجر منطقة الملقطة في أبوالريش، ما أسفر عن إصابة 3 أشخاص بحروق، وتم الدفع بسيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهما.

وانتقلت رجال الأمن إلى مكان الحادث لمعاينته واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وتبين أن المصابين هم: يوسف أحمد عبدالقادر، ١٧ سنة، عبدالفتاح حسين بدوى، ٣٨ سنة، مصابين بحروق من الدرجة الأولى، وإبراهيم ممدوح عمر، ٣٠ سنة، الذي أصيب بجروح وسحجات متفرقة في أنحاء الجسم، حيث تم نقل المصابين إلى مستشفى أسوان التخصصي لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية.

تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة سير التحقيقات للوصول إلى الأسباب الرئيسية. 

أسوان إصابة 3 أشخاص الدفع بسيارات الإسعاف الفحوصات الطبية اللازمة حروق متفرقة مدينة اسوان الملقطة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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