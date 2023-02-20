بالأسماء.. إصابة 3 أشخاص بحروق في انفجار مولد كهربائي بأسوان

أصيب 3 أشخاص، مساء اليوم، جراء انفجار مولد كهربائي في محجر منطقة الملقطة في أبوالريش بأسوان، وعلى الفور توجهت سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وتلقى مدير أمن أسوان إخطارًا يفيد بوقوع انفجار مولد كهربائي في محجر منطقة الملقطة في أبوالريش، ما أسفر عن إصابة 3 أشخاص بحروق، وتم الدفع بسيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهما.

وانتقلت رجال الأمن إلى مكان الحادث لمعاينته واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وتبين أن المصابين هم: يوسف أحمد عبدالقادر، ١٧ سنة، عبدالفتاح حسين بدوى، ٣٨ سنة، مصابين بحروق من الدرجة الأولى، وإبراهيم ممدوح عمر، ٣٠ سنة، الذي أصيب بجروح وسحجات متفرقة في أنحاء الجسم، حيث تم نقل المصابين إلى مستشفى أسوان التخصصي لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية.

تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة سير التحقيقات للوصول إلى الأسباب الرئيسية.