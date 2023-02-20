الإثنين 20 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

نتائج اليوم الثانى ببطولة كأس العالم للرماية بالعاصمة الإدارية

الرماية
الرماية

أسفرت نتائج اليوم الثاني بمنافسات  10 أمتار مسدس ضغط هواء فرق مختلط ومنافسات  10 أمتار بندقية ضغط هواء فرق مختلط ببطولة كأس العالم للرماية بالعاصمة الإدارية 2023 الآتي

نتائج منافسات 10 أمتار مسدس ضغط هواء فرق مختلط:

فوز  ( الهند) بالميدالية الذهبية والمركز الأول، وجاء فريق ( صربيا) في المركز الثاني وحصد فضية البطولة  ، ثم جاء فريق (ألمانيا) في المركز الثالث  وحصد الميدالية البرونزية

وجاءت نتائج منافسات  10 أمتار بندقية ضغط هواء فرق مختلط كالتالي :

فريق  الهند المركز الأول وحصد الميدالية الذهبية ،  المجر  الثاني والميدالية الفضية وأخيرا فريق  ألمانيا في المركز الثالث وحصد الميدالية البرونزية

يذكر أن بطولة كأس العالم للرماية تقام في الفترة من 17 حتى 23 فبراير بمشاركة 376 راميا ورامية من  51 دولة ( الجزائر، أستراليا، النمسا، ازربيجان، بلجيكا، البوسنة والهرسك، البرازيل، بلغاريا، كرواتيا، التشيك، النمارك، إسبانيا، إستونيا، فنلندا، فرنسا، بريطانيا، جورجيا، ألمانيا، اليونان، المجر، الهند، إيطاليا، الأردن، اليابان، كازخستان، قرقيز، كوريا، السعودية، لاتفيا، ليبيا، ماليزيا، المكسيك، مالطة، النرويج، عمان، بولندا، رومانيا، جنوب أفريقيا، سنغافورا، سلوفينيا، صربيا، سويسرا، سلوفاكيا، السويد، تايوان، تركيا، أمريكا، أوزباكستان، اليمن).

الاتحاد الدولي للرماية الاتحاد الدولى البوسنة والهرسك العاصمة الإدارية الجديد المجهودات الكبيره الميدالية الذهبية

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وائل لطفي

«الوثائقية» وتحولات الإعلام المصرى

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