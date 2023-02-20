الإثنين 20 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

إغلاق 7 منشآت وضبط 670 حالة إشغال في حملات بأحياء الإسكندرية

إغلاق منشآت بحملات
إغلاق منشآت بحملات بأحياء الإسكندرية

شدد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية على رؤساء الأحياء وجميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بتكثيف حملات متابعة تطبيق المواعيد الشتوية لفتح وغلق المحلات وإزالة الإشغالات والتعديات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية الصارمة تجاه المخالفين.

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وفي هذا الصدد؛ شن حي المنتزه أول برئاسة اللواء محمد سحلول حملة مكبرة لتطبيق مواعيد الغلق الشتوية وإزالة الإشغالات استهدفت الحملة ش الأكاديمية، شارع 16 الإصلاح، الفلكي، محمد نجيب، ملك حفني، شارع عمر بن عبد العزيز منطقه ميامي، خالد بن الوليد، اسفرت الحملة عن غلق 4 منشآت والتحفظ على 100 حالة اشغال متنوع.

وقام حي غرب برئاسة المهندسة سحر شعبان حملة مكبرة لإزالة الاشغالات ومتابعة مدي الالتزام بالمواعيد الشتوية لغلق المحلات والمطاعم والكافيهات شملت شوارع الأمان، الرشيد رضا، مسجد القباري بمنطقة مينا البصل واسفرت الحملة عن غلق 2 منشأة والتحفظ على كمية من الاشغالات المتنوعة وحواجز السيارات. 

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ونفذ حي شرق برئاسة اللواء أحمد حبيب حملة مكبرة لتطبيق مواعيد الغلق الشتوية وإزالة الاشغالات استهدفت شارع محطة شدس، الفتح جناكليس وشارع عبد السلام عارف وشارع الإقبال واسفرت الحملة عن غلق منشأة والتحفظ على 175 حالة إشغال متنوع.

وواصل حي المنتزه ثان برئاسة الدكتورة رباب مدني، حملة مكبرة لإزالة الاشغالات بشوارع النبوي المهندس، 30 القديم، مصطفى كامل، شارع مدرسة حورس، شارع 20 وعزبة الرحامنة، وميدان المندرة الكوبري، واسفرت الحملة عن التحفظ على 43 حالة إشغال متنوع.

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وشهد حى وسط برئاسة عزة سعد حملة مكبرة لإزالة الإشغالات والتعديات شملت شوارع جلال الدسوقى ،النقيب شريف رمزى ،يوسف فهمى ،النبى دانيال ،السلطان حسبن، صفية زغلول، سعد زغلول، لاجيته، سوق شيديا، الاندلس، عمر لطفى، بورسعيد، الميرغني، الخديوي، سلامه حجازى  محرم بك، الحدينى، الابعاديه، الشربات، ابن الخطاب، الشهداء، الميناء الشرقية الإسكندر الاكبر، شامبليون، الغرفة التجارية، كليه الطب، السلطان حسين، طلعت حرب ،صلاح الدين ، إسماعيل مهنا، مرسى بدر، الليثى، ابو الفدا، مسجد العطارين،  مسجد الحضري، المحكمة ،ايزيس، زين العابدين، هند، جرين، منشا، المنزلاوى، بوالينو، الاسكندراني، بدوى، طنطاوى جوهر، الرصافة، هيرودت، محمد الفحام، الامير عمر ،قيصر ، عزمى، وميدان سعد زغلول واسفرت الحملة عن ضبط 360 حالة إشغال متنوع.

وأكد محافظ الإسكندرية أن المحافظة تواصل حملاتها على مستوى الأحياء لمتابعة تطبيق المواعيد الشتوية لفتح وغلق المحال العامة وإزالة جميع الإشغالات والتعديات والتي يتابع تنفيذها نواب المحافظ، واللواء خالد جمعة السكرتير العام بالمحافظة، والمهندسة جيهان مسعود السكرتير العام المساعد بالمحافظة، ورؤساء الأحياء، والجهات المعنية.

رؤساء الأحياء ازالة الاشغالات والتعديات غلق 7منشآت حملة مكبرة الإسكندرية

رئيس التحرير

وائل لطفي

«الوثائقية» وتحولات الإعلام المصرى

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