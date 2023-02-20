وكيل «أوقاف الإسكندرية» يلتقي مسؤولي الدعوة لنشر الفكر الوسطي إلكترونيا

التقى الشيخ سلامة عبدالرازق، وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية مسؤولي الدعوة الإلكترونية بالإدارات الفرعية لوضع خطط دعوية جديدة وبحث آليات تطبيقها والعمل بها لفتح آفاق جديدة للدعوة إلى الله عز وجل، وذلك إطار سعي وزارة الأوقاف لزيادة الانتشار على مواقع التواصل الاجتماعي لنشر الفكر الوسطي المستنير.

وأكد وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية أن الإمام لابد وأن يكون على إطلاع دائما بكل جديد ليكون عنصرًا فعالًا يخدم دينه ووطنه، مؤكدًا أن وسائل التواصل لها تأثيرها في المجتمع بكافة طوائفه، وأنها أسرع وصولا إليه ويجب أن نستغل الفرصة دعويًا في ترويج ما يتم نشره من معلومات دينية ومجهودات، ومسابقات تخدم المجتمع بأثره وتقوي الوازع الديني بوسطيته واعتداله مما يقوي حائط الصد للتصدي للأفكار الهدامة أو العقول المشبوهة مما يؤثر بالسلب على المجتمع، مشيرًا إلى أنه في حال استخدام وسائل التواصل بما يخدم المجتمع سنحقق الأمن الفكري والعقائدي والمجتمعي.

وفي سياق آخر تواصل مديرية أوقاف الإسكندرية، حملات تطهير واسعة لعدد من مساجد الإدارات الفرعية، في إطار حملة «وطهر بيتي» التي أطلقتها الوزارة، الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، لتنظيف المساجد وتعقيمها استعدادا لشهر رمضان المعظم.

وأطلقت مديرية أوقاف الإسكندرية «حملة نظافة المساجد» من مسجد سيدي أبي العباس المرسي وميدان المساجد بحضور الشيخ سلامة عبدالرازق وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية و المهندسة نهى خليفة رئيس حي الجمرك، و قيادات المديرية وحي الجمرك، تحت شعار «جنود في خدمة بيوت الله عزوجل».

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