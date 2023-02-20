هيئة الأرصاد الجوية تكشف موعد انتهاء الصقيع وتحسن الطقس

قالت هيئة الأرصاد الجوية، إن هناك تحسن ملحوظ في الأحوال الجوية سيسود في محافظات مصر كافة، بدءا من الغد، وذلك بعد انقضاء فترة من الأجواء باردة على كافة الأنحاء، إذ تبدأ درجات الحرارة فى الارتفاع لتسود أجواء معتدلة خلال ساعات النهار بعد أن كانت شديدة البرودة، كما تزداد ساعات سطوع الشمس، ما يعد بشرى سارة للمواطنين الذين عانوا من البرد القارس طوال الفترة الماضية.

ورغم بشرى الأرصاد بتحسن الأجواء قريبًا إلا أنها أكدت استمرار الشبورة المائية في الساعات الأولى من النهار، فضلا عن وجود فرص لتساقط الأمطار على السواحل الشمالية فقط.

وطقس اليوم الإثنين، من المتوقع أن يكون باردًا فى الصباح الباكر، معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، فيما يكون مائلًا للدفء على شمال الصعيد، دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بارد ليلا على أغلب الأنحاء، شديد البرودة على شمال الصعيد ووسط سيناء، وأكدت الهيئة فرص سقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الإثنين: القاهرة العظمى 20 درجة والصغرى 11 درجة، والإسكندرية العظمى 19 والصغرى 12 درجة، ومطروح العظمى 17 درجة والصغرى 10 درجة، وسوهاج العظمى 21 درجة والصغرى 08 درجة، وقنا العظمى 28 درجة والصغرى 08 درجة، وأسوان العظمى 28 درجة والصغرى 11 درجة.

وفقًا للحسابات الفلكية، فصل الشتاء هذا العام سيصل طوله إلى 88 يوماً و23 ساعة و38 دقيقة، وينتهى يوم الإثنين 20 مـارس 2023م الموافق 28 من شعبان 1444هـ الساعة 23:26.

جدير بالذكر أن الأيام الماضية شهدت صقيعًا غير مسبوق منذ بدء فصل الشتاء، كما صاحب ذلك تحذير هيئة الأرصاد الجوية للمواطنين من تخفيف الملابس تجنبًا للإصابة بنزلات برد في هذه الفترة، موضحة أنه من الضروري ارتداء الملابس الثقيلة وإغلاق النوافذ جيدًا.