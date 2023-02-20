الإثنين 20 فبراير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

ذا أثلتيك: تشيلسي أوقف مفاوضات التجديد لماونت حتى نهاية الموسم

ماسون ماونت
ماسون ماونت

أوقفت إدارة نادي تشيلسي الانجليزي مفاوضاتها مع ماسون ماونت، جناح الفريق، لتمديد تعاقده خلال الفترة الجارية.

وينتهي عقد ماسون ماونت مع تشيلسي في 30 يونيو من عام 2024، أي أنه سيدخل الفترة التي تسمح له بالتوقيع لأي نادٍ دون الرجوع لإدارة البلوز مطلع العام المقبل.

ووفقًا لما ذكرته شبكة ذا أثلتيك، فإن إدارة نادي تشيلسي أوقفت المفاوضات مع ماسون ماونت على توقيع عقد جديد حتى نهاية الموسم الجاري،

ويركز النادي في الوقت الحالي على تحسين موقفه في جدول الدوري، وإنهاء الموسم بشكل قوي، وهو ما قد يدفعهم لإيقاف المفاوضات مع ممثلي ماسون ماونت حتى نهاية الموسم.

وأكدت الشبكة أن إدارة تشيلسي ستقرر في نهاية الموسم ما إذا كانت تريد بقاء ماونت مع الفريق، أو بيعه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأبدى نادي ليفربول رغبته في التعاقد مع ماسون ماونت، خلال الانتقالات الصيفية المقبلة.

إدارة تشيلسي أنفقت 600 مليون جنيه استرليني خلال فترتي الانتقالات الصيفية والشتوية للموسم الجاري، وتعلم أنها بحاجة إلى معادلة الميزانية بالتخلي عن بعض اللاعبين.

رحيل ماونت قد يجلب لتشيلسي 40 مليون جنيه استرليني، خاصة أنه بنهاية الموسم الجاري سيكون متبقي في عقده عام واحد.

ماسون ماونت من ناشئي نادي تشيلسي، وصعد لفريق تحت 18 عامًا في صيف 2015، ثم في الصيف التالي صعد لفريق تحت 23 عامًا ورحل معارًا في صيف 2017 لنادي فيتسي الهولندي، وعاد لفريقه في الصيف التالي ثم أعير لنادي ديربي كاونتي وعاد لصفوف تشيلسي في 2019 قبل أن يتم تصعيده للفريق الأول في نفس العام.

ولعب ماونت 191 مباراة بقميص فريق تشيلسي، وسجل 33 هدفًا وصنع 37 لزملائه، من أصل 320 مباراة لعبها خلال مسيرته وسجل 65 هدفًا وصنع 62.

ماسون ماونت ماونت تشيلسى ليفربول رحيل ماونت

رئيس التحرير

وائل لطفي

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