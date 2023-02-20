الإثنين 20 فبراير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

افتتاح معرض «أهلا رمضان» لمحاربة الغلاء بمدينة مطوبس في كفر الشيخ

معرض اهلا رمضان
معرض اهلا رمضان

  شهدت مدينة مطوبس بمحافظة كفر الشيخ، اليوم الاثنين، افتتاح معرض "أهلا رمضان"، وذلك للحد من غلاء الأسعار ومحاربة الغلاء وتوفير السلع الغذائية بأسعار مناسبة تزامناً مع حلول شهر رمضان الكريم،  وقد جاء ذلك بحضور عماد حبيب، وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ، والدكتورة مها الحوشي، مسؤول الغرفة التجارية، وعبد الفتاح حسام الدين، مدير إدارة تموين مطوبس، والدكتور هنداوي حسام الدين، رئيس قسم التفتيش علي اللحوم بالإدارة البيطرية.  

وافتتح اللواء حاتم الهيدبي، رئيس مركز ومدينة مطوبس، معرض "أهلا رمضان" للسلع الغذائية واللحوم بأسعار مخفضة ومناسبة لتخفيف العبء على مختلف شرائح المجتمع وذلك خلال شهر رمضان ويتضمن السلع الغذائية الأساسية مثل (اللحوم، السكر، الزيت، السمن، الأرز، المكرونة، الدقيق)، بالإضافة إلى اللحوم البلدية والحمراء وأقسام للمجمدات من دواجن وأسماك، حيث يتم بيعها بأسعار مخفضة بنسبة تصل من 25 إلى 30% مقارنة بمثيلاتها في الأسواق.

جاء ذلك في إطار تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتوفير السلع الغذائية بالأسعار الاقتصادية لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، وتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء بتبكير إقامة معارض «أهلا رمضان» هذا العام، وتستمر حتى نهاية شهر رمضان المبارك، لتعمل جنباً إلى جنب المنافذ المتنقلة، ومنافذ وزارات الزراعة والدفاع والداخلية والتنمية المحلية لتوفير السلع الغذائية للمواطنين بالأسعار الإقتصادية المخفضة.

مطوبس الغلاء اهلا رمضان كفر الشيخ السلع

رئيس التحرير

وائل لطفي

«الوثائقية» وتحولات الإعلام المصرى

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