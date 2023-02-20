الإثنين 20 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

«كلنا واحد» تطرح السلع الرمضانية بتخفيض 60%.. المواطنون: الأسعار أصبحت مناسبة للجميع

كلنا واحد
كلنا واحد

لقت شوادر "كلنا واحد" التابعة لوزارة الداخلية، والتي خصصت لتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة، توافد أعداد كبيرة من المواطنين، خلال الفترة الراهنة، وذلك للحصول على السلع الغذائية بأسعار مخفضة.
 

ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لدعم منظومة الحماية الاجتماعية للمواطنين، ومن المقرر أن تستمر منافذ "كلنا واحد" في توفير السلع الرمضانية حتى نهاية شهر رمضان 2023.

سميرة: الأسعار مخفضة بنسبة تصل لـ60% 

وتصل نسبة التخفيضات على السلع والمنتجات الغذائية وياميش رمضان في منافذ بيع مبادرة كلنا واحد لـ60%، عن الأسعار المتداولة في المحال التجارية، الأمر الذي أثار إعجاب عدد كبير من المواطنين، إذ قالت سميرة محمد، البالغة من العمر 30 عامًا، أحد سكان منطقة السيدة زينب، التابعة لمحافظة الجيزة، لـ"الدستور"، إنها تشعر بسعادة كبيرة جدًا، بسبب توافر السلع الغذائية في معارض "كلنا واحد"، التابعة لوزارة الداخلية بأسعار مرضية جدًا، ومخفضة بشكل كبير، عن أسعار نفس السلع في المحال التجارية العادية، مشيرة إلى أن كل السلع الغذائية موجودة ومتوافرة في منافذ بيع "كلنا واحد".

كريمة عبدالله: كل المنتجات مطروحة ومتوافرة بكميات كبيرة

فيما أوضحت كريمة عبدالله، أحد سكان منطقة بركة السبع، التابعة لحي السيدة زينب التابع لمحافظة القاهرة، 55 عامًا، لـ"الدستور"، أن منافذ بيع وشوادر مبادرة كلنا واحد، التابعة لوزارة الداخلية تقدم المواد الغذائية والمواد الدهنية والياميش الرمضاني بكميات وفيرة جدًا، وبجودة عالية، الأمر الذي يجعل هذه المنافذ الملاذ الأول للمواطنين لشراء احتياجاتهم من السلع الغذائية، كما أن التخفيضات جعلت الأسعار ملائمة لكل المواطنين.

ولاء محسن: التخفيضات جعلتنا نشتري الكميات التي نحتاج إليها

في هذا السياق، قالت ولاء محسن، البالغة من العمر 40 عامًا، المقيمة في منطقة أبوالريش، التابعة لحي السيدة زينب، التابعة لمحافظة القاهرة، لـ"الدستور": الأسعار المخفضة التي طرحت بها السلع في شوادر "كلنا واحد" جعلت المواطنين يقبلون على شراء كل احتياجاتهم.

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