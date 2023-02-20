«جزر بدل المشمش».. ضبط مصنع لإنتاج قمر الدين المغشوش في القناطر الخيرية

تمكنت إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الصحة والسكان فى محافظة القليوبية خلال حملة للتفتيش على أحد مصانع الحلويات بمدينة القناطر الخيرية، من ضبط كميات من قمر الدين المغشوش وغير مطابق للمواصفات القياسية، تمهيدا لطرحة فى الأسواق مع اقتراب شهر رمضان المبارك.

وقالت المديرية في بيان لها ان فريق مكتب الأغذية بالقناطر الخيرية، إنه تم ضبط مصنع حلويات بمدينة القناطر الخيرية، يقوم بإنتاج قمر الدين مغشوش وغير مطابق للمواصفات وذلك بإضافة الجزر بدلاً من ثمار المشمش المكون الأساسى لقمر الدين بهدف الاستفادة المادية من فارق السعر، بالإضافة إلى عدم وجود تراخيص للمصنع ووجود نقص شديد فى الاشتراطات الصحية منها أن حوائط المصنع على الطوب الأحمرو بدون دهان ووجود مواسير صرف صحى وحمام متهالك.

أسفرت الحملة عن ضبط 400 لفة قمر الدين، وتم سحب عينة منه وإرسالها للمعامل المركزية للتحليل لتحديد مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي وتم تأييد محضر الضبط من قبل النيابة وتم التحفظ على المضبوطات لحين ورود نتيجة التحليل

كما تم التوصية بغلق المصنع وإرسالها لمجلس مدينة القناطر الخيرية للنظر والتصرف كما تم تحرير 3 محاضر لعدم حمل شهادة صحية ومحضر اشتراطات النظافة الصحية.