انبي يواجه طلائع الجيش الباحث عن عودة الانتصارات الغائبة منذ 62 يوما

يستضيف انبي فريق طلائع الجيش في السابعة مساء اليوم الاثنين، بملعب بتروسبورت في الأسبوع التاسع عشر للدوري الممتاز.

المباراة مهمة للفريقين الذين يتساويان في رصيد النقاط لذلك محصلة المباراة ستكون ست نقاط حيث يحصل الفائز على ثلاث نقاط تخصم من رصيد الفريق الأخر.

انبي بقيادة تامر مصطفى يحتل الخامس عشر برصيد 16 نقطة من أربعة انتصارات و4 تعادلات و10هزائم وسجل 16 هدفا ودخل مرماه 26 هدفا ويعاني الفريق البترولي من تذبذب نتائجه حيث فاز على فاركو في الأسبوع الخامس عشر ثم خسر أمام سموحة وعاد ليفوزعلى سيراميكا كليوباترا في الأسوع السابع عشر ثم خسر في الجولة الماضية أمام بيراميدز لكن الأداء تحسن بشكل كبير في وجود تامر مصطفى الذي تولى المسئولية بعد رحيل طلعت يوسف وعاد للعب بطريقة 4- 2- 3-1 .

تامر مصطفى سيقوم بإجراء بعض التغييرات في التشكيل الأساسي عقب عودة أحمد يوسف بعد انتهاء إيقافه وحرص تامر مصطفى على علاج الأخطاء التي حدثت في مباراة بيراميدز والتي أدت للهزيمة بعد أن كان الفريق متقدما بهدف.

على الجانب الأخر، يحتل طلائع الجيش بقيادة عماد النحاس المركز الرابع عشر برصيد 16 نقطة من ثلاثة انتصارات وسبعة تعادلات و8 هزائم وسجل 18 هدفا ودخل مرماه 26 هدفا ولم يحقق الفوز في أخر 10 مباريات وبالتحديد منذ فازعلى البنك الأهلي في الأسبوع الثامن يوم 20 ديسمبر الماضي ولم تتحسن الأمور رغم تولي عماد النحاس المسئولية خلفا لمحمد يوسف وخسر الفريق في الجولة الماضية أمام الداخلية ويسعى للعودة للإنتصارات وتصحيح أوضاعه في جدول الدوري.

يدير المباراة محمود عاشور ويساعده شهاب راشد وعماد العقاد ومعهم حسني سلطان حكما رابعا وحسام عزب حكم فيديو وأحمد بكر مساعد حكم فيديو.