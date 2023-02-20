الإثنين 20 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
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سياسي

برلمانى يطالب الحكومة بترجمة توجيهات الرئيس بدعم القطاع الزراعى لضبط الأسعار

النائب عبد الوهاب
النائب عبد الوهاب خليل

أكد النائب عبدالوهاب خليل، نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا ودعمًا غير مسبوق لقطاع الزراعة والمزارعين، وهذا ما دللت عليه توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي الأخيرة، والتي شددت فيها على ضرورة مواصلة توفير أقصى درجات الدعم لقطاع الزراعة والمزارعين، ومواصلة تطوير منظومة الزراعات التعاقدية لتشجيع التوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية.

وأضاف خليل، في تصريحات له، أن الأزمة الاقتصادية التي يمر بها العالم حاليًا، والتي أعقبت الحرب الروسية– الأوكرانية، أبرزت أهمية الاهتمام بالقطاع الزراعي، كونه المدخل الأساسي والرئيسي لتحقيق الأمن الغذائي والاكتفاء المحلي من السلع الأساسية.

وأشار نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، إلى ضرورة أن تترجم الحكومة توجيهات الئريس السيسي إلى دعم حقيقي للقطاع على أرض الواقع، ومواصلة دعم المزارعين على وجه التحديد، مشيدًا بتوجيهات الرئيس السيسي برفع سعر توريد المحاصيل الزراعية مثل القمح ليكون 1200 جنيه للإردب، وكذلك الإعلان عن سعر ضمان لتوريد الذرة وفول الصويا وعباد الشمس، والذي يكون له دور في زيادة الإنتاج من تلك المحاصيل لاسيما التي تدخل في صناعة الأعلاف، بما يحّد من الفاتورة الاستيرادية ويسهم في ضبط الأسعار.

وطالب النائب عبدالوهاب خليل، من الحكومة بضرورة العمل على تذليل كل العقبات التي تواجه المزارعين، من أجل زيادة توريد المحاصيل، وبالتالي تحقيق الاكتفاء الذاتي، وتقليل فاتورة الاستيراد من الخارج.

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