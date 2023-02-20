تقليل الأسئلة وإسقاط القصة.. مطالب أولياء أمور طلاب الثانوية لـ«التعليم»

أعلن أولياء أمور طلاب الثانوية العامة 2023 عن عدة مطالب من الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، كما أنهم مطالبين بدراسة تلك المطالب جيدًا لمعرفة إمكانية تنفيذها لتحقيق أقصى مصلحة للطلاب.

ويرصد «الدستور» خلال تلك التقرير مطالب أولياء أمور طلاب الثانوية العامة للعام الحالي 2022/2023، من وزير التربية والتعليم، وجاءت تلك الطلبات كالأتي:

1- القصة في اللغة العربية واللغة الأجنبية الأولى تكون على هيئة إسقاط في الامتحان كما كان يحدث الأعوام الماضية للأسباب التالية:

أولا: عدم توافر أي نوعية أسئلة للقصة في الكتب الخارجية وكذلك الأسئلة الموجودة فى كتاب الوزارة قليلة جدا وتعتمد على حفظ أحداث القصة كما كان يحدث في أسئلة النظام القديم وهذا يتنافى مع نظام التقييم الجديد.

ثانيا: إبلاغ الطلاب بعودة القصة كان بعد بدء العام الدراسي بأكثر من شهرين.

2- تناسب وقت الامتحان مع عدد الأسئلة المقررة لكل مادة دراسية، حيث أنه خلال العامين الماضيين كانت الشكوى الأساسية للطلاب هو ضيق الوقت وخاصة مع زيادة عدد الأسئلة عما كان في النظام القديم مع الاحتفاظ بنفس وقت الامتحانات بدون زيادة، كما أن التظليل في ورقة "البابل شيت" يحتاج وقت زيادة من الطالب لكي يظلل بشكل صحيح بدون أخطاء.

3- تقليل عدد الأسئلة في مواد اللغات لإعطاء الوقت الكافي للطلاب لكتابة مواضيع التعبير، حيث أن مده 3 دقائق وهي مده إجابة السؤال الواحد لا تكفي لكتابه أي موضوع تعبير بشكل صحيح.

4- أن تكون أسئلة الاختيار من متعدد لا تحتمل اختيار إجابتين كما كان يحدث الأعوام الماضية، حيث أن المعلمين كانوا يختلفون في إجابات الأسئلة.

5- توفير وقت قبل بدء الامتحان للإمضاءات التي يقوم بها الطالب لضمان عدم تضييع الوقت أثناء الامتحان.

6- تدرج الأسئلة لتشمل جميع مستويات الطلاب وليس الطالب المتميز فقط.

7- نزول نماذج استرشادية سريعا متضمنه نماذج إجابة لها على الأقل (2) نموذج لكل مادة حتى يتثنى للطالب معرفة شكل الأسئلة وطريقة الإجابة عليها وخاصة بعد تغيير مواصفات الورقة الامتحانية والرجوع الى الأسئلة المقالية.

8- توفير نموذج إجابة لامتحانات آخر العام مع توزيع الدرجات لكل الأسئلة حتى يستطيع الطالب التعلم من أخطائه وذلك هو الهدف الطبيعي من الامتحانات.

9- التأكد من الترجمة الصحيحة للأسئلة لنسخة اللغات لوجود أخطاء دائمة في ترجمة الأسئلة والتأكد من ان كل الأسئلة كاملة في نسخة اللغات وليست ناقصة كما حدث العام الماضي في مادة ال chemistry.

10- توحيد درجات أسئلة الاختيار من متعدد حيث أنه طبقا لخبراء التربية والتقويم فهذه النوعية من الأسئلة تقيس نفس النواتج وبالتالي يجب توحيد درجاتها فلا يجب أن يكون هناك أسئلة بدرجة واحده وأسئلة بدرجتين.