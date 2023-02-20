الإثنين 20 فبراير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

أسعار الفراخ البيضاء والبانيه والبيض اليوم الاثنين 20 فبراير 2023 في مصر

الفراخ
الفراخ

أصبح البحث عن أسعار الدواجن من الأشياء الأساسية لدي ربات البيوت، حيث شهدت أسعار الدواجن ارتفاعا ملحوظا خلال الأيام الماضية، حيث وأصلت إلي أعلي مستوايتها.

وتقدم الدستور في السطور التالية أسعار الفراخ البيضاء خلال التعاملات الصباحية في بورصة الدواجن.

أسعار الفراخ البيضاء اليوم الأثنين 20 فبراير 2023

وصل سعر كيلو الفراخ البيضاء صباح اليوم في المزارع إلى 75 جنيهًا، ويباع إلى المواطن المستهلك في الأسواق الشعبية بسعر 82 جنيهًا للكيلو الواحد.

ارتفع سعر الفراخ البلدي اليوم الإثنين في المزارع إلى 103 جنيهًا للكيلو الواحد، ويباع حاليا للمواطن في المحلات بسعر 106 جنيهًا للكيلو.

قفز سعر الفراخ الحمراء الساسو اليوم الإثنين في المزارع إلى 98 جنيهًا للكيلو الواحد، ويباع للمواطن المستهلك في الأسواق بسعر 105 جنيهًا للكيلو.

اسعار البانية الكبد والقوانص الأثنين 20 فبراير 2023

وصل سعر كيلو البانيه حاليا في المحلات التجارية من 190 إلى 200 جنيهًا للكيلو الواحد.

وصل سعر أوراك الفراخ اليوم الإثنين إلى 96 جنيهًا للكيلوالواحد.

 بينما يباع كيلو الكبد والقوانص اليوم بسعر 85 جنيهًا.

اما الأجنحة سعر الكيلو وصل إلى 60 جنيهًا.

تباع رجول الفراخ حاليا في المحلات الشعبية بسعر 25 جنيهًا للكيلو الواحد.

 أما هياكل الفراخ وصل سعرها اليوم الإثنين إلى 50 جنيهًا للكيلو.

أسعار الفراخ البيضاء والبانيه اليوم الأحد 19 فبراير 2023

أحمد موسى: «كيلو البانيه وصل 120 جنيه وبيزيد.. وكرتونة البيض بـ90 جنيه»

البانيه يصل لـ90 جنيها.. أصحاب المحال: من المتوقع زيادة الأسعار

تراجع في أسعار أعلاف الدواجن اليوم الأحد 19 فبراير 2023

أسعار البيض اليوم الأثنين 20 فبراير 2023 في بورصة الدواجن 

سجلت كرتونة البيض البلدي نحو 122 إلي  115 جنيها 

سجلت كرتونة البيض الأحمر نحو 114 إلي  114 جنيهات

سجلت كرتونة البيض الأحمر نحو 113 إلي 115 جنيهات .

أسعار الكتاكيت اليوم الأثنين 20 فبراير 2023

وصل سعر الكتكوت الأبيض الذي يبلغ من العمر يومًا واحدًا بلغ 28  جنيهًا.

 وبلغ سعر الكتكوت الساسو الذي يبلغ من العمر يومًا واحدًا بلغ 15 جنيهًا.

 وصل سعر الكتكوت البلدي الذي يبلغ من العمر يومًا واحدًا بلغ 8 جنيهات.

أسعار الفراخ البيضا اليوم اسعار البانية الكبد والقوانص أسعار البيض اليوم الاثنين الأثنين 20 فبراير 2023 الاثنين الفراخ الحمراء الساسو

رئيس التحرير

وائل لطفي

«الوثائقية» وتحولات الإعلام المصرى

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