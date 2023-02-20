ارتفاع أسعار النفط وسط تفاؤل بانتعاش الطلب الصيني ومخاوف توقعات المعروض

ارتفعت أسعار النفط اليوم الاثنين وسط تفاؤل حيال انتعاش الطلب الصيني ومخاوف من أن يحد نقص الاستثمارات من إمدادات النفط في المستقبل ومع إبقاء المنتجين الكبار على حدود الإنتاج كما هي.

وصعد خام برنت 47 سنتا أو 0.6 في المئة إلى 83.47 دولار للبرميل بحلول الساعة 0445 بتوقيت جرينتش.

وبلغ سعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي لشهر مارس 76.78دولار للبرميل مرتفعا 44 سنتا أو 0.6 بالمئة. وارتفعت تعاقدات أبريل 0.5 بالمئة إلى 76.90 دولار.

واستقر خاما برنت وغرب تكساس الوسيط على انخفاض دولارين يوم الجمعة وأغلقا على انخفاض نحو أربعة بالمئة الأسبوع الماضي بعد أن أعلنت الولايات المتحدة ارتفاع مخزونات النفط الخام والبنزين.

وقال بادن مور رئيس أبحاث السلع الأولية في بنك أستراليا الوطني إن إعلان واشنطن الأسبوع الماضي عن خطط لسحب 26 مليون برميل من النفط الخام من الاحتياطي البترولي الاستراتيجي زاد الضغوط النزولية على السوق لكن الإمدادات العالمية تبدو "مستقرة إلى منخفضة" مقارنة بالفترة السابقة المماثلة بعد الوضع في الاعتبار خفض الإنتاج من قبل روسيا وتحالف أوبك+.

وفي وقت سابق، سجلت الأسهم اليابانية القليل من المكاسب عند الإغلاق اليوم الاثنين مع حذر المستثمرين ترقبا لأسبوع من المتوقع أن تصدر فيه بيانات اقتصادية أمريكية وعالمية مهمة وتصريحات لفريق القيادة الجديد في بنك اليابان المركزي.

وارتفع نيكي عند الإغلاق 0.07 بالمئة مسجلا 27531.94 نقطة وظل قرب منتصف المدى الذي يتحرك فيه منذ 24 يناير.

وزاد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.39 بالمئة مسجلا 1996.78 نقطة.

ويرجع سبب تواضع مكاسب نيكي على الأرجح إلى ضعف أسهم ثقيلة الوزن على المؤشر مثل أسهم شركات الرقائق التي اقتفت أثر تراجع وول ستريت يوم الجمعة فيما دعم الارتفاع في عائدات السندات الأمريكية الأسهم في القطاع المالي فجنى توبكس المكاسب.

كما برزت تراجعات لأسهم شركات الطاقة في التأثير على نيكي وسط تراجع لأسعار النفط لكن إعلان نتائج الأعمال أدى إلى تحقيق سهم شركة صناعة إطارات السيارات يوكوهاما رابر لزيادة كبيرة بلغت 10.2 بالمئة.

وشهدت الأسهم المدرجة على نيكي إجمالا، وعددها 225، ارتفاع 162 وتراجع 59 واستقرار أربعة.