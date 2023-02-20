الإثنين 20 فبراير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

أسعار سبائك وجرام الفضة اليوم الاثنين 20 فبراير 2023 في التعاملات الصباحية

الفضة
الفضة

شهدت أسعار الفضة حالة من عدم الاستقرار نتيجة الطلب الكبير عليها، حيث يلجأ الكثير إلى شراء الفضة خاصة بعد ارتفاع أسعار الذهب، حيث تدخل الفضة في كثير من الصناعات وأهمها صناعة الإكسسوارات.

وتقدم «الدستور» في نشرتها اليومية على مدار اليوم أسعار الفضة خلال التعاملات الصباحية وجاءت كالتالي:

سعر جرام الفضة الإيطالي اليوم الأثنين 20 فبراير 2023

 - أونصة الفضة اليوم سجلت 661.037 جنيه.

 - جرام الفضة النقية عيار 999 يسجل اليوم سعر 21.21 جنيه.        

 -  سعر جرام الفضة البريطانية عيار 925 يسجل سعر 20.34 جنيه.

 - جرام سعر الفضة الإسترليني عيار 925 يسجل سعر 19.64 جنيه.

  - جرام سعر فضة العملات عيار 900 يسجل سعر 19.11 جنيه.

 -  جرام سعر فضة المجوهرات عيار 800 يسجل سعر 16.99 جنيه.

 - جرام سعر الفضة عيار 880 يسجل سعر 18.68 جنيه.

 -  سعر جرام الفضة يسجل 28.27  جنيه.

الأونصة بـ671 جنيها.. أسعار الفضة في التعاملات الصباحية اليوم

سعر سبيكة الفضة اليوم الأثنين 20 فبراير 2023

 - سبيكة الفضة 50 جرامًا يسجل 1,397.38 جنيه.

 - سبيكة الفضة 100 جرام يسجل 2,784.13 جنيه.

 - سعر سبيكة الفضة 200 جرام يسجل 5,313.22 جنيه.

سعر كيلو الفضة اليوم  الأثنين 20 فبراير 2023

 - سجل سعر سبيكة الفضة 250 جرامًا 6,535.27 جنيه.

 - سجل سعر سبيكة الفضة 500 جرام 12,943.01 جنيه.

 - سجل سعر سبيكة الفضة 1 كيلو  25,503.48 جنيه.

أسعار سبائك الفضة إعادة بيع اليوم  الأثنين 20 فبراير 2023

 - سجل سعر جرام الفضة 21.07  جنيه.

 - سجل سعر أونصة الفضة 655.371 جنيه.

 - سجل سعر سبيكة الفضة 50 جرامًا 1,053.54 جنيه.

 - سجل سعر سبيكة الفضة 100 جرام  2,107.07 جنيه.

سعر جرام الفضة الإيطالي سعر فضة العملات جرام الفضة البريطانية سعر سبيكة الفضة اليوم الأثنين سعر كيلو الفضة اليوم الأثنين اسعار سبائك الفضة إعادة بيع اليوم

رئيس التحرير

وائل لطفي

«الوثائقية» وتحولات الإعلام المصرى

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