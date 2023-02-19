الأحد 19 فبراير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

«الإنسانية تهزم السياسة».. متخصص يوضح أهداف زيارة بلينكن إلى أنقرة

بلينكن
بلينكن

قال إياد أفالقة، المتخصص في الشأن الأمريكي، إن زيارة بلينكن إلى أنقرة خطوة مهمة في ظل الكارثة الإنسانية التي حدثت في تركيا وسوريا جراء الزلزال المدمر.


وأضاف المتخصص في الشأن الأمريكي خلال حواره عبر سكايب على قناة «القاهرة الإخبارية» مساء الأحد، أن الولايات المتحدة لها دور كبير في منطقة الشرق الأوسط، مشيرًا إلى أن زيارة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إلى أنقرة لافتة إنسانية مهمة ليتفقد الأوضاع على أرض الواقع.


وأشار إلى أن عمليات الإنقاذ في تركيا مستمرة، وهناك ملايين من الناس أصبحوا الآن بلا مأوى.

متخصص: زيارة بلينكن إلى أنقرة مهمة رغم الظروف السياسية

وأكد أن العلاقة بين الولايات المتحدة وتركيا متذبذبة، بحكم أن تركيا منعت السويد وفنلندا من الانضمام إلى الناتو، ولكن الزيارة في الوقت الحالي هي خطوة إنسانية رغم الظروف السياسية بين البلدين.

وتابع: «الولايات المتحدة قدمت 80 مليون دولار كمساعدات لتركيا، واليوم وزير الخارجية الأمريكي تعهد بإعطاء مساعدات إضافية وزيادة المعونات أكثر حسب الوضع على الأرض».

بلينكن أنتوني بلينكن أنتوني بلينكن وزير الخارجية الأميركي القاهرة الإخبارية تركيا وسوريا زلزال تركيا وسوريا

رئيس التحرير

وائل لطفي

«الوثائقية» وتحولات الإعلام المصرى

الأكثر قراءة

قناة «الوثائقية» «تريند تويتر» فى مصر بعد انطلاقها رسميًا

تفاصيل فعاليات مركز التخاطب بمركز شباب ميت شرف بإدارة شباب دكرنس

جهود مكثفة من مباحث الغربية لكشف ملابسات اختفاء عامل ديلفرى بزفتى

الانتقام دفع أدهم الشرقاوى لارتكاب أول جريمة فى حياته.. «الوثائقية» تكشف التفاصيل

الكشف على 2010 مواطنين فى ختام أعمال القافلة الطبية بكفر الشيخ

قوافل طبية ومعارض غذائية وتكريم أوائل الطلبة.. فعاليات "مستقبل وطن" بقنا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

يوم عالمى للقصة القصيرة

ماجد حبته

قمة «التجارة الحرة» الإفريقية

محمد العسيري

كان قلبه إسكندرانى

حسين دعسة

كيف يمكن ذلك؟: "عقيدة بايدن" للشرق الأوسط

محمود خليل

الوالى يعانى من «التدين الشكلانى»

ماجد حبته

مصر.. الهند.. والإرهاب

أحمد الصغير

حديث الرئيس فى الإمارات.. والإعجاز المصرى الذى لا يراه بعض المصريين!

د. منى حلمى

لست ديمقراطية وأفتخر

صور

«رجعوا التلامذة».. انطلاق الفصل الدراسى الثانى

الأطفال يزينون معرض القاهرة للكتاب 2023

مسرح العرائس في ختام فعاليات معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

بوساطة أمريكية.. التوصل إلى تفاهمات بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل

يترأسه «بن غفير».. نتنياهو يعلن تشكيل «فريق عمل خاص» لمواجهة الفلسطينيين

عشرات آلاف الإسرائيليين يتظاهرون ضد خطة «الإصلاح القضائى»