«الإنسانية تهزم السياسة».. متخصص يوضح أهداف زيارة بلينكن إلى أنقرة

قال إياد أفالقة، المتخصص في الشأن الأمريكي، إن زيارة بلينكن إلى أنقرة خطوة مهمة في ظل الكارثة الإنسانية التي حدثت في تركيا وسوريا جراء الزلزال المدمر.



وأضاف المتخصص في الشأن الأمريكي خلال حواره عبر سكايب على قناة «القاهرة الإخبارية» مساء الأحد، أن الولايات المتحدة لها دور كبير في منطقة الشرق الأوسط، مشيرًا إلى أن زيارة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إلى أنقرة لافتة إنسانية مهمة ليتفقد الأوضاع على أرض الواقع.



وأشار إلى أن عمليات الإنقاذ في تركيا مستمرة، وهناك ملايين من الناس أصبحوا الآن بلا مأوى.

متخصص: زيارة بلينكن إلى أنقرة مهمة رغم الظروف السياسية

وأكد أن العلاقة بين الولايات المتحدة وتركيا متذبذبة، بحكم أن تركيا منعت السويد وفنلندا من الانضمام إلى الناتو، ولكن الزيارة في الوقت الحالي هي خطوة إنسانية رغم الظروف السياسية بين البلدين.

وتابع: «الولايات المتحدة قدمت 80 مليون دولار كمساعدات لتركيا، واليوم وزير الخارجية الأمريكي تعهد بإعطاء مساعدات إضافية وزيادة المعونات أكثر حسب الوضع على الأرض».