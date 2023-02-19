الأحد 19 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

«قيمة العمل وإتقانه».. أولى فعاليات الأسبوع الثقافي للأوقاف بكفر شكر

جانب من الحدث
جانب من الحدث

افتتح الشيخ صفوت أبو السعود وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية فعاليات الأسبوع الثقافي بمدينة كفر شكر  بمسجد محيي الدين بحضور الدكتور محمود عبدالله أستاذ الحديث بجامعة الأزهر وكان عنوان اللقاء قيمة العمل وإتقانه. 

أوضح وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية أن العمل والإيمان لايفترقان ولا إيمان بدون عمل وجاء النص القرآني شاهدا بذلك (إن الذين ءامنوا وعملوا)، (رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة  وإيتاء الزكاة).

كما أن بداية النشأة البشرية الممثلة في أبي البشر سيدنا آدم عليه السلام كانت شاهدة أيضًا على قيمة ومكانة العمل فكانت مهنته وحرفته عليه السلام هي الزراعة والتي تولدت منها عدة أعمال كالرعي وصناعة الصوف وغيرها. 

وكان صلى الله عليه وسلم مع صعوبة رسالته الدعوية وتبليغ الوحى الإلهي إلا أن عمله صلى الله عليه وسلم كان في التجارة ورعي الغنم بل بلغ من احترامه صلى الله عليه وسلم لقيمة العمل مهما كان ضئيلًا في نظر الناس فكانت عبارته الشريفة صلى الله عليه وسلم (وأنا عليّ جمع الحطب).

وأوضح وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية أن ديننا هو فن صناعة الحياة وليس صناعة الموت فينبغي أن يكون شعار المسلم (الحياة في سبيل الله أسمى أمانينا) وليس ما يردده البعض (الموت في سبيل الله أسمى أمانينا). 

وأشار إلى أن البناء والتعمير لا يكونان إلا بالعمل والسعي والأخذ بالأسباب (هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها)، (هو الذي جعل لكم الأرض ذلولًا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه)، إلى غير ذلك من النصوص الدينية التي تدعو إلى صناعة الحياة وتعمير الأرض وبناء الكون، هذا وقد قام المصلون والذين امتلأ بهم  المسجد عن آخره بتقديم الشكر  للأوقاف على هذه الفعاليات، والأنشطة الدينية والتي تتناول الجوانب الحياتية التي تمس قضاياهم والتي يحتاجها الشباب لتكوين شخصيات سوية وسلوكيات شريفة تتوافق معًا صحيح الدين وعمارة الدنيا معًا.

الشيخ صفوت أبو السعود صناعة الحياة فعاليات الأسبوع الثقافي مدينة كفر شكر وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية

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