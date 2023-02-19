سقوط سيارة ملاكى فى ترعة الإسماعيلية بالكيلو 6 على طريق القنطرة

الأحد 19/فبراير/2023 - 10:30 م 2/19/2023 10:30:22 PM

شهدت محافظة الإسماعيلية، سقوط سيارة ملاكي في ترعة الإسماعيلية بالكيلو 6 طريق الإسماعيلية القنطرة.

تلقى اللواء مساعد وزير الداخلية مدير امن الاسماعيلية إخطارًا من اللواء هنري إبراهيم معاون محافظ الإسماعيلية ورئيس الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة يفيد بورود بلاغ مفاده سقوط سيارة ملاكي في ترعة الإسماعيلية بالكيلو 6 طريق الإسماعيلية القنطرة.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الإنقاذ النهري وسيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ.

ونجحت الأجهزة الأمنية بمحافظة الإسماعيلية بالاشتراك مع قوات الإنقاذ النهري والأجهزة التنفيذية من انتشال السيارة دون خسائر بشرية.