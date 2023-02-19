الأحد 19 فبراير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

سقوط سيارة ملاكى فى ترعة الإسماعيلية بالكيلو 6 على طريق القنطرة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

شهدت محافظة الإسماعيلية، سقوط سيارة ملاكي في ترعة الإسماعيلية بالكيلو 6 طريق الإسماعيلية القنطرة. 

تلقى اللواء مساعد وزير الداخلية مدير امن الاسماعيلية إخطارًا من اللواء هنري إبراهيم معاون محافظ الإسماعيلية ورئيس الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة يفيد بورود بلاغ مفاده سقوط سيارة ملاكي في ترعة الإسماعيلية بالكيلو 6 طريق الإسماعيلية القنطرة. 

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الإنقاذ النهري وسيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ. 

ونجحت الأجهزة الأمنية بمحافظة الإسماعيلية بالاشتراك مع قوات الإنقاذ النهري والأجهزة التنفيذية من انتشال السيارة دون خسائر بشرية.

الإسماعيلية اخبار الاسماعيلية اخبار الإسماعيلية الآن اخبار الاسماعيلية اليوم

رئيس التحرير

وائل لطفي

«الوثائقية» وتحولات الإعلام المصرى

الأكثر قراءة

قناة «الوثائقية» «تريند تويتر» فى مصر بعد انطلاقها رسميًا

تفاصيل فعاليات مركز التخاطب بمركز شباب ميت شرف بإدارة شباب دكرنس

جهود مكثفة من مباحث الغربية لكشف ملابسات اختفاء عامل ديلفرى بزفتى

الانتقام دفع أدهم الشرقاوى لارتكاب أول جريمة فى حياته.. «الوثائقية» تكشف التفاصيل

الكشف على 2010 مواطنين فى ختام أعمال القافلة الطبية بكفر الشيخ

قوافل طبية ومعارض غذائية وتكريم أوائل الطلبة.. فعاليات "مستقبل وطن" بقنا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

يوم عالمى للقصة القصيرة

ماجد حبته

قمة «التجارة الحرة» الإفريقية

محمد العسيري

كان قلبه إسكندرانى

حسين دعسة

كيف يمكن ذلك؟: "عقيدة بايدن" للشرق الأوسط

محمود خليل

الوالى يعانى من «التدين الشكلانى»

ماجد حبته

مصر.. الهند.. والإرهاب

أحمد الصغير

حديث الرئيس فى الإمارات.. والإعجاز المصرى الذى لا يراه بعض المصريين!

د. منى حلمى

لست ديمقراطية وأفتخر

صور

«رجعوا التلامذة».. انطلاق الفصل الدراسى الثانى

الأطفال يزينون معرض القاهرة للكتاب 2023

مسرح العرائس في ختام فعاليات معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

بوساطة أمريكية.. التوصل إلى تفاهمات بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل

يترأسه «بن غفير».. نتنياهو يعلن تشكيل «فريق عمل خاص» لمواجهة الفلسطينيين

عشرات آلاف الإسرائيليين يتظاهرون ضد خطة «الإصلاح القضائى»