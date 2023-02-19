التعادل الإيجابى يحسم مواجهة فيوتشر وبيراميدز فى الكونفدرالية

انتهت مباراة فيوتشر وبيراميدز بالتعادل الإيجابي بنتيجة 1-1 في الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة الكونفدرالية.

تقدم محمد حمدي لصالح بيراميدز في الدقيقة السابعة من رأسية قوية قبل أن ينجح غنام محمد في إدراك التعادل لصالح فيوتشر في الدقيقة 53.

وحصل كل فريق على النقطة الثانية له في مرحلة المجموعات من الكونفدرالية.



الشوط الأول

أنهى فريق بيراميدز الشوط الأول من مباراته أمام فيوتشر بالتقدم بهدف دون رد في الجولة الثانية من دور المجموعات بالكونفدرالية.

سجل محمد حمدي هدف بيراميدز في الدقيقة السابعة من رأسية رائعة في الشباك.

جاء الهدف بعد كرة عرضية من ركلة حرة من الطرف الأيمن عن طريق عبد الله السعيد ليرتقي محمد حمدي ويسدد رأسية سكنت الشباك.

في الدقيقة 21 تصويبة من محمود صابر لاعب بيراميدز من خارج منطقة الجزاء تصدى لها حارس المرمى بنجاح.

في الدقيقة 36 كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء لصالح فريق فيوتشر عن طريق ناصر ماهر ليقابلها جوزيف بتسديدة بالقدم اليسرى ارتطمت بالقائم الأيسر.

وفي الدقيقة 41 كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء لصالح فريق بيراميدز من ركلة ركنية من الطرف الأيمن عن طريق عبد الله السعيد على رأس علي جبر ليسدد رأسية بعيدة عن المرمى.



الشوط الثاني

فيوتشر استهل الشوط الثاني بقوة بحثا عن إدراك التعادل.

وشهدت الدقيقة 49 تصويبة من جوزيف نجويم من ركلة حرة من خارج منطقة الجزاء لصالح فيوتشر مرت بجوار القائم الأيسر.

وجاء هدف التعادل في الدقيقة 53 عن طريق غنام محمد بعد كرة عرضية رائعة من ناصر ماهر من الطرف الأيمن على رأس غنام محمد الذي اقتحم منطقة الجزاء وسدد رأسية متقنة داخل الشباك.

في الدقيقة 62 كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء لصالح فريق فيوتشر من ركلة ركنية من الطرف الأيمن سددها محمود رزق لكنها مرت بجوار القائم الأيمن.

في الدقيقة 88 تصويبة قوية من عبد الله السعيد بالقدم اليسرى من خارج منطقة الجزاء مرت بجوار القائم الأيمن.

