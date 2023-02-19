في بثها الأول.. انطلاق قناة الوثائقية بالنشيد الوطني وبرومو لفيلم «نجيب الريحاني»

انطلقت قناة الوثائقية منذ دقائق في اول بث لها بترددها الجديد، وكان النشيد الوطني بداية انطلاقها، وعرض برومو لفيلم “نجيب الريحاني”.

التردد: 12303.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي / H.

ومن المقرر عرض الفيلم الوثائقي "أدهم الشرقاوى"، والذي تحدث عن أنه "هو الشاب الوسيم ابن الأسرة الغنية"، و"يقال إنه كان على علاقة بعمر المختار في ليبيا وكان يمون الفدائيين بسلاح هناك".

وذكر البرومو، بأن أدهم الشرقاوي "رجل نال قسط من التعليم وابن ناس.. وتعلم لغتين.. ويأخذ الحق من الظالم المستبد ويرده لأصحابه من الضعفاء.. وكان بطل المقاومة الشعبية"، مضيفا: "شخص سيكوباتي.. إزاي يكون أدهم الشرقاوي مجرم والرئيس جمال عبد الناصر يطلب إن ملحمة أدهم الشرقاوي تتعمل، هل هو عاوز يرسخ في وجدان الشعب المصري إن في مجرم خارج من جوانا يعني".

بينما تابع الفيلم الوثائقي: "العنف الفردي المدفوع بالثأر بيحول لنوع من العنف الجماعي.. أدهم الشرقاوي قاتل مأجور".

وبخلاف الأعمال السينمائية والدرامية التى قدمت سابقا، يستعرض هذا الفيلم الوثائقي حقائق ومفاجآت تُكشف لأول مرة، وهو جزء من مهمة القناة التى ستروى من خلال أفلامها جانبًا مهما من التاريخ غير المطروق، وإكمال الحكاية التاريخية غير المروية بجهود بحثة، وأرشيفية، وفنية نوعية.