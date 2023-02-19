الأحد 19 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

تحرك برلماني عاجل لاستبيان خطة الحكومة للوقاية من فيروس «ماربوج» القاتل

النائب هشام الجاهل
النائب هشام الجاهل

تقدم النائب هشام الجاهل، عضو مجلس النواب، بسؤال الى وزير الصحة بشأن استراتيجية الوزارة للتصدي لانتشار مرض فيروس ماربوج، خاصة بعد إعلان منظمة الصحة العالمية على موقعها ودولة غينيا الاستوائية حدوث ۹ حالات وفاه وعدد ١٦ حالة اشتباه بـ"ماربوج"، وما خطتها بشأن الاستعداد المبكر في حالة انتشار هذا الفيرس في مصر لا قدر الله.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن مرض فيروس ماربورج هو فيرس شديد العدوى حيث ينتقل إلى البشر من خلال خفافيش الفاكهة وينتشر بين البشر من خلال الإتصال المباشر بالسوائل الجسدية للأشخاص المصابين، مما يتعين على الوزارة الكشف عن أعراض هذا المرض وطرق الوقاية والعلاج منه.

وشدد النائب في سؤاله، أنه كان لزاما على وزارة الصحة أن تصدر دليل ارشادى يحتوى على الاعراض وطرق الوقاية وتعريف بهذا الفيروس ووضع خطة إعلامية محكمة لتضمن بها توعية المواطنين ونشر ثقافة الوقاية خير من العلاج، وارشاد المواطنين الى أماكن تقديم العلاج في حالة الإصابة بهذا الفيروس اللعين.

استراتيجية الوزارة التراخيص الجلسة العامة لمجلس الشيوخ المشروعات المتوسطة والصغيرة هشام الجاهل فيروس ماربوج

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«الوثائقية» وتحولات الإعلام المصرى

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