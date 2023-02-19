تحرك برلماني عاجل لاستبيان خطة الحكومة للوقاية من فيروس «ماربوج» القاتل

تقدم النائب هشام الجاهل، عضو مجلس النواب، بسؤال الى وزير الصحة بشأن استراتيجية الوزارة للتصدي لانتشار مرض فيروس ماربوج، خاصة بعد إعلان منظمة الصحة العالمية على موقعها ودولة غينيا الاستوائية حدوث ۹ حالات وفاه وعدد ١٦ حالة اشتباه بـ"ماربوج"، وما خطتها بشأن الاستعداد المبكر في حالة انتشار هذا الفيرس في مصر لا قدر الله.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن مرض فيروس ماربورج هو فيرس شديد العدوى حيث ينتقل إلى البشر من خلال خفافيش الفاكهة وينتشر بين البشر من خلال الإتصال المباشر بالسوائل الجسدية للأشخاص المصابين، مما يتعين على الوزارة الكشف عن أعراض هذا المرض وطرق الوقاية والعلاج منه.

وشدد النائب في سؤاله، أنه كان لزاما على وزارة الصحة أن تصدر دليل ارشادى يحتوى على الاعراض وطرق الوقاية وتعريف بهذا الفيروس ووضع خطة إعلامية محكمة لتضمن بها توعية المواطنين ونشر ثقافة الوقاية خير من العلاج، وارشاد المواطنين الى أماكن تقديم العلاج في حالة الإصابة بهذا الفيروس اللعين.