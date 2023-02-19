باليه موسكو ونجوم البولشوي والمارينسكي يقدمون «الجمال النائم» بالأوبرا

تستضيف دار الأوبرا المصرية، فرقة باليه موسكو الروسية بمشاركة نجوم مسرحيِّ البولشوي والمارينسكي؛ لتقديم العرض الشهير الجمال النائم للموسيقار العالمي تشايكوفسكى وذلك لمدة ثلاثة ليالي تبدأ في الثامنة مساء الأربعاء والخميس والجمعة 22، 23، 24 فبراير على المسرح الكبير.

ويُعد «باليه الجمال النائم» أحد أشهر الأعمال الكلاسيكية العالمية وعرض للمرة الأولى عام 1890 على مسرح مارينسكي بسان بطرسبرج وصمم رقصاته الاصلية ماريوس باتيبا، ويدور حول الاميرة الصغيرة التي تدبر ساحرة شريرة حيلة لقتلها في سن السادسة عشرة نتيجة جرح من ابرة مغزل ورغم احتياطات والدها الملك تنجح الحيلة فتموت الفتاة على الفور إلا أن بعض الجنيات الطيبات يتعاطفن معها ويحولن موتها إلى نوم طويل ويربطن استيقاظها بظهور امير شاب ينتصر على الوحش وينقذ الجمال النائم.

يشار إلى أن باليه موسكو فرقة عالمية متخصصة تضم فنانين وعارضين من جنسيات مختلفة منها روسيا، أوكرانيا، إسبانيا، كازاخستان، اليابان، مولدوفا، الأرجنتين وغيرها، يجمع ريبرتوارها عددًا ضخم من أهم أعمال الباليه الكلاسيكي بشكلها الأصلي مما حقق لها قاعدة جماهيرية دولية.