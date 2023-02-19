الأحد 19 فبراير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

باليه موسكو ونجوم البولشوي والمارينسكي يقدمون «الجمال النائم» بالأوبرا

باليه موسكو
باليه موسكو

تستضيف دار الأوبرا المصرية، فرقة باليه موسكو الروسية بمشاركة نجوم مسرحيِّ البولشوي والمارينسكي؛ لتقديم العرض الشهير الجمال النائم للموسيقار العالمي تشايكوفسكى وذلك لمدة ثلاثة ليالي تبدأ في الثامنة مساء الأربعاء والخميس والجمعة 22، 23، 24 فبراير على المسرح الكبير.

ويُعد «باليه الجمال النائم» أحد أشهر الأعمال الكلاسيكية العالمية وعرض للمرة الأولى عام 1890 على مسرح مارينسكي بسان بطرسبرج وصمم رقصاته الاصلية ماريوس باتيبا، ويدور حول الاميرة الصغيرة التي تدبر ساحرة شريرة حيلة لقتلها في سن السادسة عشرة نتيجة جرح من ابرة مغزل ورغم احتياطات والدها الملك تنجح الحيلة فتموت الفتاة على الفور إلا أن بعض الجنيات الطيبات يتعاطفن معها ويحولن موتها إلى نوم طويل ويربطن استيقاظها بظهور امير شاب ينتصر على الوحش وينقذ الجمال النائم.

يشار إلى أن باليه موسكو فرقة عالمية متخصصة تضم فنانين وعارضين من جنسيات مختلفة منها روسيا، أوكرانيا، إسبانيا، كازاخستان، اليابان، مولدوفا، الأرجنتين وغيرها، يجمع ريبرتوارها عددًا ضخم من أهم أعمال الباليه الكلاسيكي بشكلها الأصلي مما حقق لها  قاعدة جماهيرية دولية.

24 فبراير الاعمال الكلاسيكية العالمية الأوبرا المصرية المسرح الكبير باليه موسكو دار الأوبرا المصرية

رئيس التحرير

وائل لطفي

«الوثائقية» وتحولات الإعلام المصرى

الأكثر قراءة

اعتبارًا من مارس.. إيقاف العمل ببطاقات المرتبات غير الحاملة لعلامة «ميزة»

«أون تايم سبورتس» تعرض مباراة مصر وموزمبيق بكأس الأمم الإفريقية تحت 20 سنة

مرتضى منصور: «أمير ابنى ملوش علاقة بالصفقات.. ومحدش يعرف يكسبنى فى الانتخابات»

تراجع أسعار الذهب بالأسواق المحلية خلال تعاملات الأسبوع المنتهى

القوى العاملة تحصر منشآت «أكثر من 20 عاملاً» لدمج ذوي الهمم

وزير النقل يبحث مع الملا إمداد الهيئات والشركات بالمنتجات البترولية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

كيف يمكن ذلك؟: "عقيدة بايدن" للشرق الأوسط

محمود خليل

الوالى يعانى من «التدين الشكلانى»

ماجد حبته

مصر.. الهند.. والإرهاب

أحمد الصغير

حديث الرئيس فى الإمارات.. والإعجاز المصرى الذى لا يراه بعض المصريين!

د. منى حلمى

لست ديمقراطية وأفتخر

علي سعدة

تقنين البلطجة

خالد حريب

فريد تادرس في ثياب محمد مشالى

مؤمن المحمدي

الأب بيبيع البيت

صور

«رجعوا التلامذة».. انطلاق الفصل الدراسى الثانى

الأطفال يزينون معرض القاهرة للكتاب 2023

مسرح العرائس في ختام فعاليات معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

يترأسه «بن غفير».. نتنياهو يعلن تشكيل «فريق عمل خاص» لمواجهة الفلسطينيين

عشرات آلاف الإسرائيليين يتظاهرون ضد خطة «الإصلاح القضائى»

مُستوطنون إسرائيليون يُهاجمون فلسطينيين بوسط الخليل