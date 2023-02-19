الأحد 19 فبراير 2023
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

رسمياً.. الزمالك يعتذر عن المشاركة في البطولة العربية للأندية للكرة الطائرة

ياسر قمر
ياسر قمر

أعلنت اللجنة المنظمة للبطولة العربية الحادية والأربعين للأندية للكرة الطائرة عن انسحاب  فريق نادي الزمالك رفقة ناديي الكويت الكويتي وأهلي طرابلس الليبي من المشاركة في البطولة المقرر انطلاقها غدا الإثنين.

تلقت اللجنة المنظمة للبطولة العربية للأندية اعتذاراً في الساعات الأخيرة من نادي الزمالك بشأن الانسحاب المشاركة في منافسات البطولة.

وتستضيف مصر فعاليات البطولة العربية الحادية والأربعين للأندية للكرة الطائرة خلال الفترة من 20 فبراير الجاري إلى 3 مارس المقبل، بمشاركة 14 ناديا بعد انسحاب الكويت وأهلي طرابلس.

مجموعات البطولة العربية للأندية للكرة الطائرة

المجموعة الأولى  

الأهلى القطري - الصداقة الفلسطيني - مصافي الشمال العراقي.

المجموعة الثانية  

الوكرة القطري - بني ياس الإماراتي - السويحلي الليبي.

المجموعة الثالثة

خيبل المهرة اليمني - القوات الفلسطيني - السيب العماني .

المجموعة الرابعة  

النصر البحريني - كاظمة الكويتي - الميناء اليمني - الأهلي المصري. 

وانهى مجلس إدارة الاتحاد برئاسة المهندس ياسر قمر كافة الترتيبات الخاصة باستضافة البطولة العربية للانديه للنسخة رقم 41 والتى ستقام بالقاهرة.

وتلقي الاتحاد المصري للكرة الطائرة برئاسة المهندس ياسر قمر منذ قليل موافقة الاتحاد الافريقي للكرة الطائرة برئاسة بشري حجيج على استضافة مصر للبطولة الافريقية  المحدد موعدها في شهر أغسطس المقبل .

وجاءت موافقة الاتحاد الافريقي على الموافقة واسناد البطولة المهمة لمصر بعد الملف القوى الذى تقدم به مجلس إدارة الاتحاد المصري  وتأكيدهم  على الدعم الكبير للدولة المصرية ومساندة ودعم  الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة لكافة الاحداث والبطولات التى تحتضنها مصر .
وعقد الدكتور أشرف صبحي اكثر من اجتماع مع اتحاد الطائرة واكد دعمه للبطولة الأفريقية في حالة الفوز بتنظيمها.

وقرر الاتحاد الأفريقي إسناد البطولة الأفريقية للاندية رجال وسيدات المحدد موعدها في شهر أبريل المقبل لدولة تونس.

الأهلى المصري مصافي الشمال العراقي وأهلي طرابلس الزمالك الدكتور أشرف صبحي

رئيس التحرير

وائل لطفي

«الوثائقية» وتحولات الإعلام المصرى

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