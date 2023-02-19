فيوتشر يصطدم ببيراميدز فى مواجهة مصرية خالصة بكأس الكونفيدرالية

يستقبل فريق فيوتشر، نظيره بيراميدز، في السادسة من مساء اليوم، في مواجهة مصرية خالصة تجمعهما على استاد السلام، في إطار الجولة الثانية من دور المجموعة الثالثة لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية (موسم 2022-2023).

ويطمح الفريقان لتحقيق الانتصار من أجل الدخول في دائرة التنافس على إحدى بطاقتي التأهل إلى الدور ربع النهائي، بعد أن تعثر فيوتشر وبيراميدز، في مواجهة الجولة الأولى.

وكان فيوتشر، قد تعادل خارج ملعبه، أمام مضيفه إسكو دي كارا التوجولي، بهدف لمثله، بينما سقط بيراميدز، في فخ التعادل الإيجابي، على ملعبه، أمام ضيفه الجيش الملكي المغربي، بهدفين لمثلهما.

من جانبه، أكد البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لبيراميدز، أن المواجهة أمام فيوتشر ستكون غاية في الصعوبة، مشيرًا إلى أن مواجهات الفريقين دائمًا ما تحمل إثارة وقوة.

وأشار باتشيكو، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد أمس، إلى أن "المجموعة قوية بالفعل والتأهل لن يكون سهلًا على الإطلاق في ظل قوة الفرق، وجميعها مرشح بالفعل للفوز ببطاقة التأهل".

وأضاف: "يصعب التكهن بالنتيجة خاصة أن المواجهات السابقة كانت صعبة على كلا الفريقين، ولكن في النهاية هدفنا الفوز، حيث إن الفريق دائمًا هو الانتصار في كل لقاءاته وهدفنا هو تأمين التأهل عن المجموعة وبعدها التركيز في المرحلة المقبلة".

وعلى الجانب الآخر، شدد علي ماهر، المدير الفني لفيوتشر، على أهمية الفوز أمام نظيره بيراميدز، خلال مباراة الليلة.

وقال ماهر، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده أمس: "بيراميدز يمتلك مجموعة لاعبين على أعلى مستوى، ونحترمهم بشكل كبير، لكن نحن نمتلك الطموح والرغبة من أجل تحقيق إنجاز كبير، ونلعب جميع المباريات من أجل الفوز فقط".

وأضاف: "نراهن دائمًا على شخصية اللاعبين، ونمتلك مجموعة لاعبين مميزين لديهم خبرات كبيرة على المستوى الإفريقي، ودائمًا ما نحضر بشكل جيد للمباريات، ومباراة الغد لن تكون سهلة لنا، ويجب أن نكون في كامل تركيزنا من أجل تحقيق الانتصار".

وكان بيراميدز، قد أعلن في وقت سابق، عن قائمته التي ستواجه فيوتشر، مساء اليوم، والتي شهدت غياب كل من إبراهيم عادل، وعبدالله مجدي، والثنائي المغربي وليد الكرتي، ومحمد الشيبي.

وجاءت قائمة بيراميدز، على النحو التالي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي - أحمد الشناوي - يوسف نادر.

خط الدفاع: علي جبر - أسامة جلال - أحمد سامي - أحمد توفيق - محمد حمدي - أحمد فتحي - كريم حافظ.

خط الوسط: بلاتي توريه - إسلام عيسى - رمضان صبحي - مصطفى فتحي - محمود عبد العاطي - محمد صادق - عبدالله السعيد - محمود صابر.

خط الهجوم: فخري لاكاي - فخرالدين بن يوسف - دودو الجباس.

وسيدير مواجهة اليوم، طاقم تحكيم جزائري، بقيادة الدولي مصطفى غربال، ويساعده مواطنه مقرن قراري، وإبراهيم الحامولي (حكمين مساعدين)، ولطفي بيكوسا (حكمًا رابعًا).

من ناحية أخرى، يستقبل الجيش الملكي المغربي، ضيفه أسكو دي كارا التوجولي، في التاسعة مساءً، في المباراة التي ستجمعهما على ملعب (مولاي الأمير عبدالله) بالعاصمة الرباط، في إطار الجولة الثانية من المجموعة ذاتها للبطولة.

وستكون الفرصة مواتية لممثل الكرة المغربية، من أجل حصد الفوز والمحافظة على موقعه في الصدارة، خاصة أنه يلعب على أرضه ووسط جماهيره.