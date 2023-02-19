الأحد 19 فبراير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

ضبط سيارة محملة بـ8 أطنان أرز مجهول المصدر في سنورس بالفيوم

ضبط أرز مجهول المصدر
ضبط أرز مجهول المصدر

قال المهندس محمود هاشم رئيس مركز ومدينة سنورس بالفيوم، أن إدارة التموين تمكنت من ضبط 320 شيكارة أرز زنة 25 كجم، بإجمالي 8 أطنان، محملة على سيارة نصف نقل.

وأضاف رئيس مركز ومدينة سنورس، أنه تم التحفظ على المضبوطات لعدم تقديم المستندات الدالة علي مصدر الأرز، وتقديم فاتورة مقلدة مخالفة للبيانات المدونة علي العبوات، وتم تسليم المتهم حضوريا لمركز شرطة سنورس.

 ويأتي ذلك في ضوء تعليمات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، بتكثيف حملات الرقابة على الأسواق والتصدي للتلاعب والغش التجاري، واتخاذ الإجراءات الرادعة ضد المتلاعبين.

 وأضاف رئيس المركز، أنه تم أيضاً تنفيذ إزالة لحالة بناء بدون ترخيص داخل الحيز العمراني بالتوفيقية بقرية نقاليفة عبارة عن حوائط بالبلوك الأبيض على مساحة 175 متراً.

واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالف، كما أشار إلى تنفيذ حملات نظافة مسائية مكثفة بمدينة سنورس وقرية ترسا، لرفع مخلفات السوق .

ضبط 8 أطنان أرز مجهول المصدر بمركز سنورس الفيوم

رئيس التحرير

وائل لطفي

«الوثائقية» وتحولات الإعلام المصرى

الأكثر قراءة

«رشة بنج» كلمة السر وراء مشادة محمد الشناوى مع طبيب الهلال السودانى

وفاة سيدة وابنيها بسبب تسريب غاز السخان بالإسكندرية

التحقيق مع مالك عقار أطفيح المنهار

ضمن التدريب العملى.. «صرف الإسكندرية» تستقبل طلاب المدرسة الفنية لمياه الشرب

مصرع أم و3 أبناء وإصابة الرابع إثر تسرب غاز موقد ببني سويف

ندب الأدلة الجنائية لمعاينة آثار حريق التهم شقة بالعصافرة فى الإسكندرية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

كيف يمكن ذلك؟: "عقيدة بايدن" للشرق الأوسط

محمود خليل

الوالى يعانى من «التدين الشكلانى»

ماجد حبته

مصر.. الهند.. والإرهاب

أحمد الصغير

حديث الرئيس فى الإمارات.. والإعجاز المصرى الذى لا يراه بعض المصريين!

د. منى حلمى

لست ديمقراطية وأفتخر

علي سعدة

تقنين البلطجة

خالد حريب

فريد تادرس في ثياب محمد مشالى

مؤمن المحمدي

الأب بيبيع البيت

صور

«رجعوا التلامذة».. انطلاق الفصل الدراسى الثانى

الأطفال يزينون معرض القاهرة للكتاب 2023

مسرح العرائس في ختام فعاليات معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تشن غارة جوية ضد سوريا

100 ألف محتج وإغلاق طرق رئيسية.. مظاهرات فى إسرائيل ضد نتنياهو

«الشعب الفلسطينى»: طرد الوفد الإسرائيلى انتصار سياسى لقيم الحق