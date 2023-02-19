ضبط سيارة محملة بـ8 أطنان أرز مجهول المصدر في سنورس بالفيوم

قال المهندس محمود هاشم رئيس مركز ومدينة سنورس بالفيوم، أن إدارة التموين تمكنت من ضبط 320 شيكارة أرز زنة 25 كجم، بإجمالي 8 أطنان، محملة على سيارة نصف نقل.

وأضاف رئيس مركز ومدينة سنورس، أنه تم التحفظ على المضبوطات لعدم تقديم المستندات الدالة علي مصدر الأرز، وتقديم فاتورة مقلدة مخالفة للبيانات المدونة علي العبوات، وتم تسليم المتهم حضوريا لمركز شرطة سنورس.

ويأتي ذلك في ضوء تعليمات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، بتكثيف حملات الرقابة على الأسواق والتصدي للتلاعب والغش التجاري، واتخاذ الإجراءات الرادعة ضد المتلاعبين.

وأضاف رئيس المركز، أنه تم أيضاً تنفيذ إزالة لحالة بناء بدون ترخيص داخل الحيز العمراني بالتوفيقية بقرية نقاليفة عبارة عن حوائط بالبلوك الأبيض على مساحة 175 متراً.

واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالف، كما أشار إلى تنفيذ حملات نظافة مسائية مكثفة بمدينة سنورس وقرية ترسا، لرفع مخلفات السوق .