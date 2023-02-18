السبت 18 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

الباز يعلق على شاب يغنى أمام الكعبة «القلب يعشق كل جميل»

الدكتور محمد الباز
الدكتور محمد الباز والشاب

عرض الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، مقطع فيديو لشاب يقف أمام الكعبة الشريفة، ويشدو بأغنية "القلب يعشق كل جميل" لكوكب الشرق أم كلثوم.

وعلق "الباز"، خلال برنامجه "آخر النهار" المُذاع على قناة "النهار"، قائلا: "أنا شايف إن الدفعة الشعورية الإيمانية إنه يتغنى بهذه الكلمات عند الكعبة تعكس قوة الغناء، وأن هذه القصيدة أثرت في هذا الشاب لدرجة أنه يغنيها أمام الكعبة".

وتابع: "هو شايف إن ترديد هذه الكلمات يرقى إلى درجة التسبيح والحمد أمام الكعبة، وهو يرى أنه يتعبد لله بهذه الكلمات، رغم أن ناس كتير تستغرب إزاي ده يحصل".

واستعرض "الباز" مقطع فيديو للإمام السوري سعيد رمضان البوطي، واستشهاده بقصيدة "القلب يعشق كل جميل" في وصف الحج.

وتابع: "الكلام الحلو والمعبر بيفضل حلو ومعبر أيضًا في كل مكان، وفي ناس تشوف الشاب اللى بتغنى بهذه الكلمات عشان يعمل تريند، لكن أنا شايف لو حد هيعمل حاجة كويسة ويطلع بيها تريند يبقى حاجة زي الفل".

محمد الباز القلب يعشق كل جميل أم كلثوم شاب يغني امام الكعبة اخر النهار

رئيس التحرير

وائل لطفي

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