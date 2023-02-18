السبت 18 فبراير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

حفل افتتاح مبهر لبطولة كأس العالم للرماية بالعاصمة الإدارية الجديدة

جانب من الحدث
جانب من الحدث

أقيم اليوم بأحد فنادق العاصمة الإدارية الجديدة حفل افتتاح بطولة كأس العالم للرماية بمشاركة 51 دولة وتقام بميادين المدينة الأوليمبية بالعاصمة الإدارية.

حضر حفل الافتتاح  الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء أركان حرب أسامة محمد صلاح نجا رئيس هيئة التدريب بالقوات المسلحة، واللواء أركان حرب حامد خضر قائد مجموعة الإشراف والسيطرة بمدينة مصر الدولية للألعاب الأوليمبية بالعاصمة الإدارية، والإيطالي ليوسيانو روسي رئيس الاتحاد الدولي للرماية، وحازم حسني رئيس الاتحادين المصري والإفريقي للرماية وأعضاء الاتحاد المصري للرماية، عماد عليش، وخالد العقاد، وإسلام علي والدكتور وليد الملاح رئيس شركة روابط الرياضية والدكتور هيثم الملاح نائب رئيس  روابط الرياضية والدكتورة عهد علي رئيس قطاع الإعلام والعلاقات العامة بروابط الرياضية.

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وشهد حفل الافتتاح فقرات فنية خاصة تعبر عن الطابع المصري الفرعوني وسط إشادة من جميع الحاضرين بالتجهيزات الكبيرة لحفل الافتتاح والتنظيم المميز وهو ما يميز دائما اتحاد الرماية في تنظيم البطولات الكبرى وآخرهم بطولة العالم المؤهلة لأولمبياد باريس واستضافتها مصر لأول مرة  في أكتوبر الماضي.

وألقى حازم حسني رئيس الاتحاد المصري للرماية كلمة ترحيب بالسادة الضيوف والدول المشاركة في البطولة معربا عن شكره وتقديره لمعالي وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي على المجهودات الكبيرة والدعم غير المحدود للرياضة المصرية وبصفة خاصة الرماية خلال الفترة الحالية والتي كان لها العديد من الآثار الإيجابية كما أشاد حسني بالدور الكبير للقوات المسلحة في دعم اتحاد الرماية في ظل رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي للرياضة والرياضيين.

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وقال لوسيانو روسي رئيس الاتحاد الدولي للرماية في كلمته بأنه سعيد لتواجده في مصر واستضافتها لمثل هذه البطولات الكبرى وأن مصر تمتلك بنية تحتية رياضية كبيرة تؤهلها لاستضافة البطولات الكبرى.

ومن جانبه قال الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة في كلمته ، أرحب بكل الحضور ودائما مصر متألقة وتفتح ذراعيها لكل دول العالم لاستضافة كل الأحداث الرياضية بالدعم الكبير للرئيس عبدالفتاح السيسي ودعمه الكبير للرياضة ولشباب مصر  في مختلف المجالات في الجمهورية الجديدة.

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وأشاد صبحي بالدور الكبير لحازم حسني رئيس الاتحادين المصري والإفريقي للرماية والعمل دائما على إنجاح البطولات ودائما مصر متقدمة وتحقق النجاحات في كل المجالات.

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اتحاد الرماية أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة افتتاح بطولة كأس العالم الاتحاد الدولي للرماية الاتحادين المصري والإفريقي للرماية الاعلام والعلاقات العامة

رئيس التحرير

وائل لطفي

«الوثائقية» وتحولات الإعلام المصرى

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