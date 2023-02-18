السبت 18 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

ثلاثى مصرى فى قائمة حكام كأس الأمم الإفريقية تحت 20 عامًا (مستند)

كأس الأمم الإفريقية
كأس الأمم الإفريقية تحت 20 عامًا

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، اليوم السبت، قائمة الحكام الذي سيتولون إدارة مباريات كأس الأمم الإفريقية تحت 20 عامًا لعام 2023، والتي ستنطلق غدًا في مصر.

وتتألف القائمة من 16 حكمًا و 18 حكمًا مساعدًا وستة حكام مساعدين بالفيديو (VAR)، يمثلون 30 دولة إفريقية.

وشهدت القائمة، تواجد مصري، متمثل في محمد ناجي (حكم ساحة)، ومحمد سامي هلهل (حكم مساعد)، إلى جانب عنصر نسائي، وهي يارا عاطف التي اختيرت كحكم مساعد.

كما اختار أحمد سيد أبوالعلا، كمحاضر فني للحكام، بينما اختير محمد أبو خاطر، وفريد سلطان، كمحاضرين بدنيين للحكام، في حين، اختير عصام عبدالفتاح، كمقيم للحكام.

ومن جانبه، أكد ديزيريه نومانديز دوي، مدير قطاع التحكيم في الاتحاد الإفريقي لكرة القدم: "نحن ملتزمون تمامًا بتغيير صورة التحكيم في القارة ، ولهذا فإننا نعول على الشباب. في هذه المجموعة لدينا مستقبل أفريقيا".

وستقام نهائيات كأس الأمم الإفريقية تحت 20 عامًا، خلال الفترة ما بين 19 فبراير إلى 11 مارس المقبل.

وجاءت قائمة حكام كأس أمم أفريقيا تحت 20 عامًا، على النحو التالي:

 

الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كأس الأمم الأفريقية تحت 20 عام محمد ناجي محمد سامي هلهل يارا عاطف مصر

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وائل لطفي

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